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Mythical Games купила украинскую игровую блокчейн-компанию DMarket, оцениваемую в $70-$100 млн

Mythical Games купила украинскую игровую блокчейн-компанию DMarket, оцениваемую в $70-$100 млн

25 января 2023 года американский игровой стартап Mythical Games сообщил о покупке украинской компании DMarket, специализирующейся на торговле предметами из компьютерных игр. Для покупателя это уже третье поглощение за последний год.

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Сумма сделки не разглашается. Однако соучредитель DMarket Влад Панченко сообщил, что компания «удовлетворена условиями, которые получила». По оценкам AIN, стоимость DMarket может составлять $70-$100 млн.

Также сообщается, что киевский офис DMarket станет частью подразделения Mythical East, а соучредители украинской компании Влад Панченко и Тамара Сланова присоединятся к руководству Mythical и будут работать над технологиями маркетплейсов для гейминга.

Компания Mythical Games в результате этого соглашения объявила о запуске игрового маркетплейса Mythical Marketplace 2.0. Он построен на новом Layer 1 EVM-блокчейне и работает с собственными токенами компании Myth. Marketplace 2.0 обеспечивает возможность p2p-транзакций и возможностей для игроков участвовать в игровой экономике. В результате соглашения с DMarket у компании будет второй по объему процессинг цифровых активов на блокчейне (после Ethereum Mainnet).

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DMarket также подключила Mythical Chain к своему действующему маркетплейсу, который продолжит работу вне Mythical Marketplace. Продажи по-прежнему будут проходить в USD, однако все транзакции будут фиксироваться в блокчейне Mythical Chain.

Источник: AIN


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