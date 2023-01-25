Mythical Games купила украинскую игровую блокчейн-компанию DMarket, оцениваемую в $70-$100 млн

25 января 2023 года американский игровой стартап Mythical Games сообщил о покупке украинской компании DMarket, специализирующейся на торговле предметами из компьютерных игр. Для покупателя это уже третье поглощение за последний год.

Сумма сделки не разглашается. Однако соучредитель DMarket Влад Панченко сообщил, что компания «удовлетворена условиями, которые получила». По оценкам AIN, стоимость DMarket может составлять $70-$100 млн.

Также сообщается, что киевский офис DMarket станет частью подразделения Mythical East, а соучредители украинской компании Влад Панченко и Тамара Сланова присоединятся к руководству Mythical и будут работать над технологиями маркетплейсов для гейминга.

Компания Mythical Games в результате этого соглашения объявила о запуске игрового маркетплейса Mythical Marketplace 2.0. Он построен на новом Layer 1 EVM-блокчейне и работает с собственными токенами компании Myth. Marketplace 2.0 обеспечивает возможность p2p-транзакций и возможностей для игроков участвовать в игровой экономике. В результате соглашения с DMarket у компании будет второй по объему процессинг цифровых активов на блокчейне (после Ethereum Mainnet).

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DMarket также подключила Mythical Chain к своему действующему маркетплейсу, который продолжит работу вне Mythical Marketplace. Продажи по-прежнему будут проходить в USD, однако все транзакции будут фиксироваться в блокчейне Mythical Chain.

Источник: AIN