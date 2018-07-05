На Atlas Weekend можно рассчитаться с помощью QR кода благодаря технологии Mastercard QR и приложению «СМАРТ-ГРОШІ»

Фестиваль Atlas Weekend, который стартовал в Киеве, позволяет обходиться полностью без наличных денег. Кроме оплаты картами или устройствами с NFC на терминалах, гости смогут протестировать новый способ оплаты – с помощью QR кода и мобильного приложения с цифровым кошельком Masterpass. В основу платежных функциональных возможностей положена технология Mastercard QR, которая позволяет рассчитываться мобильными приложениями через динамический QR код. На Atlas Weekend технология впервые используется для расчётов в физической торговой точке.

Решение работает через мобильные приложения, которые поддерживают технологию Mastercard QR, в частности через приложение «СМАРТ-ГРОШІ», разработанное «Киевстар». В приложение интегрирована платформа цифровых кошельков Masterpass: она безопасно хранит данные карт различных платёжных систем в цифровом кошельке, без необходимости каждый раз вводить для оплаты карточные реквизиты (номер карты, CVC-2 код и др.). Система автоматически распознает пользователя по номеру телефона, если по этому номеру уже зарегистрирован кошелек Masterpass, и предложит его подключить. Незарегистрированные пользователи могут добавить платёжную карту в кошёлек прямо в приложении.

Для осуществления покупки пользователь через приложение сканирует QR код на смартфоне кассира в торговой точке, выбирает необходимую карту в Masterpass и подтверждает оплату. Технология для генерации кодов в физической торговой точке была реализована «Ощадбанком» и iPay. На фестивале Atlas Weekend протестировать новый платёжный способ можно в специальном QR Bar, оплатив напиток со скидкой 50% при условии использования приложения «СМАРТ-ГРОШІ».

«В этом году Аtlas Weekend ожидает более 400 тысяч гостей. И для таких масштабных событий смартфоны – это не только средство связи и источник памятных фото, но и инновационное платежное устройство. Впервые Mastercard QR в Украине стал доступен для оплаты оффлайн, и таким образом мы сделали новый шаг к финансовой инклюзии торговцев, без необходимости установки физических платежных терминалов. QR код – это еще один инструмент для удобной безналичной оплаты, который к тому же даёт дополнительные выгоды», — прокомментировала Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине.

Технология Mastercard QR была запущена в Украине в марте 2018 года. Она позволяет владельцам цифровых кошельков Masterpass оплачивать покупки на сайтах торговцев, не подключенных к платформе, с мобильных приложений через сканирование QR кода. Новый способ платежей доступен для оплаты товаров и сервисов почти на 200 онлайн площадках.