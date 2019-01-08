На CES 2019 представлен украинский павильон с разработками отечественных стартапов

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В Лас-Вегасе на выставке CES 2019 помимо стендов всемирно известных брендов также присутствует украинский павильон – Ukraine Tech Pavilion. Отметим, Украина уже третий год подряд представлена собственным технологическим павильоном в рамках Consumer Electronics Show. Участниками украинского павильона в рамках выставки стали 8 отечественных стартапов, которые были выбраны украинскими и международными экспертами и инвесторами.

Среди участников украинского павильона на CES 2019 представлены следующие проекты:

Jollylook – старинные мгновенные камеры, изготовленные из вторичного сырья. Простая складная камера для аналоговых снимков, сделанная полностью из переработанной бумаги и картона. Никакой электроники — бумага, пары линз и картридж для мгновенных мини-фотографий. Корпус камеры, затвор и отверстие выполнены из толстой бумаги и ламинированного картона. Камера подходит для обучения юных фотографов или в качестве сувенира для тех, кто увлекается фотографией.

Nuka — это вечные канцтовары. Страницы практически не поддаются разрушению и хранятся в облаке с помощью приложения от Nuka. А еще блокнот и карандаш от Nuka уже взлетали в космос.

Photon LMS — это современная модульная фотостудия. Photon включает в себя блоки, работающие от 2700 светодиодов и полностью управляемые смартфоном или ПК. При этом вся студия будет стоить гораздо меньше, чем набор обычных вспышек и аксессуаров для них.

Rawr — это IoT-ошейник для домашних питомцев. Мобильное приложение помогает контролировать, где и как себя чувствует любимец. Гаджет включает шесть устройств: GPS и фитнес-трекеры, монитор здоровья, светодиодная подсветка, датчик температуры и режим вибрации для тренировки. Все данные направляются на мобильное приложение (iOS или Android). Заявлена интеграция с различными услугами, такими как ветеринарные клиники. Ошейник Rawr имеет высокую прочность и водонепроницаемость.

FunLight — аттракцион интерактивных проекций для шопинг-молов и развлекательных парков. В отличие от многих других развлечений VR, FunLight не требует от игроков любого оборудования. Мощные проекторы используются для передачи изображений на стены и пол. Благодаря этому все игроки видят одинаковое изображение и могут взаимодействовать с проекциями как команда. Игра контролируется движениями тела, которые отслеживаются специальными датчиками внутри помещения. Протестировать технологию можно в столичном ТРЦ Lavina Mall.

Flasty – это 3D принтер еды, работающий с любыми видами продовольственного сырья. Печать шоколадом, сыром или другими продуктами можно благодаря усовершенствованной технологии 3D печати. Flasty будет полезен для всех, кто заинтересован в производстве креативных украшений, аксессуаров и продуктов, поскольку позволяет создать собственные варианты 3D-дизайна или выбрать готовые дизайны. Flasty уже используется реальными корпоративными клиентами в гостинично-ресторанной сфере.

Whooshi — беспроводной портативный усилитель звука и умная музыкальная программа. Данное решение меняет существующие наушники на беспроводные. Whooshi персонализирует звук с помощью специально разработанного алгоритма, который регулирует параметры наушников. Мобильное приложение для iOS и Android подстраивает звук в соответствии с потребностями слуха пользователя.

iGlam — интеллектуальное ювелирное украшение в виде кольца, которое подходит к любому образу. Оно может адаптироваться к любому цвету с помощью специального приложения, позволяет сканировать цвет непосредственно с одежды. Кольцо изготовлено из серебра 925 пробы с полудрагоценными камнями.