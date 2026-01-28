Новости Кино 28.01.2026 comment views icon

На Disney+ вышел сериал "Чудо-человек": сразу 8 эпизодов и идеальные отзывы зрителей

Катерина Левицкая

На Disney+ відбулась прем'єра серіалу "Диво-людина" — одразу з 8 епізодами

С сегодняшнего дня на Disney+ транслируется «Чудо-человек» — новый сериал MCU, высоко оцененный критиками в отличие от большинства предшественников.


В центре сюжета находится голливудский актер со сверхспособностями Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II), который стремится получить главную роль в супергеройском фильме. Компанию ему составляет Тревор Слеттери (Бен Кингсли), пытающийся исправить свой имидж после роли террориста Мандарина в «Железном человеке 3».

На данный момент «Чудо-человек» имеет по 90% рейтинга от зрителей (50+ отзывов) и критиков (68 рецензий) Rotten Tomatoes. В комментариях отмечают, что шоу превосходит все ожидания, имеет интересный и нестандартный сюжет, удачный юмор и динамику между персонажами. Что интересно, это одни из лучших оценок для сериалов MCU. Для сравнения: у «ВандаВижен», «Локи» и «Соколиного глаза» по 92%, а лидером все еще остается «Мисс Марвел» с 98%.

Срежиссировал сериал Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»), а шоураннером выступил «ветеран ситкомов» Эндрю Хэст («Бруклин 9-9»). На Disney+ «Чудо-человек» стартовал сразу с 8 эпизодами, будет ли продолжение — пока не объявляли.


