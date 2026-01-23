Обошел "Локи" и "ВандаВижн": сериал "Чудо-человек" получил 96% на Rotten Tomatoes

«Чудо-человек» получил первые оценки и кого-то они могут удивить: критики поставили его в один уровень с «Локи» и «ВандаВижн» с почти идеальными 96% на Rotten Tomatoes.

В настоящее время «Чудо-человек» имеет вторую самую высокую оценку среди сериалов MCU после «Мисс Марвел» с 98%. Для сравнения: у «ВандаВижн», «Локи» и «Соколиного глаза» по 92%. На Rotten Tomatoes доступны 24 рецензии, в подавляющем большинстве — положительные. Критики пишут, что шоу превзошло их ожидания и отмечают интересный сюжет, динамику между персонажами, а также удачные элементы юмора и сатиры.

«Чудо-человек» имеет довольно нестандартный сюжет, как для супергероики: Яхья Абдул-Матин II играет голливудского актера Саймона Уильямса, который пытается получить главную роль в римейке «Чудо-человека». Однако, когда это в конце концов происходит, вместе с новой работой у актера появляются суперсилы. В этом путешествии к нему присоединяется Бен Кингсли, который снова играет Тревора Слеттери — актера, пытающегося исправить свой имидж после роли террориста Мандарина (вспоминаем «Железного человека 3»).

«Избавляясь от эпического размаха и фантастических битв, которыми известны блокбастеры о супергероях, сериал выдвигает на первый план те самые человеческие мотивы, которые всегда придавали творениям Marvel настоящую магию», Энджи Хан, The Hollywood Reporter.

«Яхья Абдул-Матин II перетягивает на себя все внимание в этом великолепно оригинальном сериале о дружбе, актерской игре и верности себе. «Чудо-человек» — это лекарство против усталости от супергероики и самый оригинальный телесериал MCU со времен «ВандаВижн», Джош Уайлдинг, ComicBookMovie.

«Если вы ожидаете насыщенных экшеном сцены, то в этом сериале вы их не найдете. Но если вам нужна хорошая история, замечательные персонажи, за которых хочется переживать, и веселая динамика между ними — это именно то, что вам нужно», Венди Ли Сани,

The Movie Couple.

Шоураннерами сериала выступили режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Кретон и продюсер «Соколиного глаза» Эндрю Хест. Кретон также срежиссировал два эпизода из в целом восьми.