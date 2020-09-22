На €100 дешевле. Уточненные цены на Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro для Европы

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Буквально на днях появились подробности о стоимости грядущего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10T Pro, а сегодня данными на эту же тему поделился другой источник. Если опираться на них, то оба смартфона — базовый Xiaomi Mi 10T и продвинутый Xiaomi Mi 10T Pro — окажутся дешевле на €100.

Так, в Германии младшему Mi 10T приписывают стоимость €499, а продвинутому Mi 10T Pro — €599. В обоих случаях цена на €100 ниже, чем сообщалось изначально. Это также заметно ниже предполагаемой цены конкурирующего флагмана OnePlus 8T — ему приписывают цены 799€ и 899€ в зависимости от версии (8/128 ГБ и 12/256 ГБ).

Цена €599 соответствует базовой версии Mi 10T Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, тогда как вариант двое большим объемом флэш-памяти обойдется в €649. Также в свежей утечке фигурирует модель Mi 10T Lite, которая якобы будет стоить 330 евро.

По предварительным данным, Mi 10T Pro будет выделяться SoC Snapdragon 865, основной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп (в паре со сверхшириком на 20 Мп и телевиком на 12 Мп), 144-герцевым экраном диагональю 6,67 дюйма с поддержкой технологии адаптивной синхронизации изображения AdaptiveSync (есть у Galaxy Note20 Ultra, например) и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч. Младшая модель будет отличаться меньшим объемом ОЗУ — 6 ГБ против 8 ГБ у Pro, 64-мегапиксельной основной камерой и, вероятно, менее качественным дисплеем.

Пока все данные о стоимости этих смартфонов носят статус предварительных. Точная цена будет объявлена во время официальной премьеры, ожидающейся в ближайшее время.

Источник: GSM Arena