Официально: OnePlus 8T представят 14 октября

OnePlus объявила дату анонса следующего флагманского смартфона — OnePlus 8T, идущий на смену OnePlus 8, дебютирует 14 октября. Накануне эту дату назвал инсайдер Ишан Агарвал, а теперь сама OnePlus подтвердила ее, опубликовав короткий тизер-ролик.

This time round, #UltraStopsAtNothing. Are you ready for the #OnePlus8T?

— OnePlus (@oneplus) September 21, 2020