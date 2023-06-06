Новости Бизнес 06.06.2023 в 18:00

Украинскому павильону на Gamescom 2023 быть! Организаторы приглашают геймдев-студии принять участие в мероприятии

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Инициативная группа из представителей студии Vostok Games, организаторов конференции Games Gathering и платформы GDBAY приглашают украинские игровые компании принять участие в работе украинского павильона на выставке Gamescom 2023.

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Организаторы планируют собрать вместе украинские геймдев-студии и сервисы, чтобы продемонстрировать миру, что, несмотря на полномасштабное российское вторжение, украинская игровая индустрия продолжает работать и развиваться. Отмечается, что впервые на конференции такого масштаба будут собраны украинские студии и игровые сервисы.

На Gamescom 2023 будет работать украинский павильон – организаторы приглашают геймдев-студии принять участие в мероприятии

Как отмечает инициативная группа, участие в украинском павильоне на Gamescom 2023 позволит представить свои проекты и сервисы, провести бизнес-встречи и расширить круг профессиональных знакомств. Также участники смогут подчеркнуть свою принадлежность к украинской игровой индустрии и стать частью большого движения в поддержку Украины, что чрезвычайно важно именно сейчас.

Украинский павильон разместится в бизнес-зоне на площади 100 м2. В рамках павильона планируются отдельные стенды компаний-участников, переговорные комнаты, а также возможность представить промо-материалы относительно своих продуктов и услуг.

К этой инициативе присоединились более 10 украинских студий. Заинтересованные компании могут подать заявку в этой форме.


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