На картах Waze появилась вся снегоуборочная техника Киева

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В начале этого года стало известно, что КГГА и патрульная полиция Киева начинают сотрудничать с навигационным сервисом Waze в рамках программы Kyiv Smart City. И вот сейчас, похоже, это сотрудничество начало приносить первые плоды.

Как стало известно, теперь на картах Waze отображается вся снегоуборочная техника Киева. Они будут показываться на дорогах соответствующими пиктограммами наряду с другими «вейзерами».

Как сообщили ресурсу Autogeek в представительстве Waze-сообщества в Украине, информация о местоположении техники автоматически берется из GPS-маячков, установленных в снегоуборочных машинах. По идее, следующим логическим шагом в данном случае должно стать отображение на картах Waze всей коммунальной техники Киева. Осталось лишь оборудовать весь автопарк маячками.

«Если техника стоит в гараже, она не отображается. Берется информация только с тех транспортных средств, которые выехали на дорогу», — рассказали представители Waze в Украине.

Источник: Autogeek