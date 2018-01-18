На картах Waze появилась вся снегоуборочная техника Киева
В начале этого года стало известно, что КГГА и патрульная полиция Киева начинают сотрудничать с навигационным сервисом Waze в рамках программы Kyiv Smart City. И вот сейчас, похоже, это сотрудничество начало приносить первые плоды.
Как стало известно, теперь на картах Waze отображается вся снегоуборочная техника Киева. Они будут показываться на дорогах соответствующими пиктограммами наряду с другими «вейзерами».
Как сообщили ресурсу Autogeek в представительстве Waze-сообщества в Украине, информация о местоположении техники автоматически берется из GPS-маячков, установленных в снегоуборочных машинах. По идее, следующим логическим шагом в данном случае должно стать отображение на картах Waze всей коммунальной техники Киева. Осталось лишь оборудовать весь автопарк маячками.
«Если техника стоит в гараже, она не отображается. Берется информация только с тех транспортных средств, которые выехали на дорогу», — рассказали представители Waze в Украине.
Источник: Autogeek
- Израильский стартап Waze был основан в 2008 году, а уже в 2013 года его выкупила Google за $1,1 млрд. Единственный продукт компании – краудсорсинговое навигационное приложение Waze – доступна на всех современных мобильных платформах.
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- Сервис Waze позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий, препятствиях, полиции, а также общаться с другими пользователями на карте.
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- В мае прошлого года мобильное приложение Waze выучило украинский язык.