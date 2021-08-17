На консолях Xbox Series X началось тестирование улучшенной панели управления с разрешением 4K

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Корпорация Microsoft приступила к тестированию новой панели управления для игровых консолей Xbox Series X. Участники программы Xbox Insiders в каналах Alpha и Alpha Skip-Ahead уже должны были получить доступ к новой панели Xbox с повышенным разрешением, которое позволит лучше отображать элементы пользовательского интерфейса на 4K дисплеях.

«Это изменение означает, что Home, Guide и другие области пользовательского интерфейса будут отображаться в более высоком разрешении для повышения чёткости и читабельности текста», — заявляет группа тестирования Microsoft Xbox.

Ранее на консолях Xbox Series X использовались элементы пользовательского интерфейса панели управления с разрешением 1080p. Нативные элементы в разрешении 4K для Home, Guide и других частей панели управления значительно улучшат их отображение на 4K-телевизорах.

Пока неясно, будет ли реализована и поддержка HDR как часть этого нового пользовательского интерфейса. Также нет сведений о том, затронут ли такие же улучшения и устройства Xbox Series S. Консоль Xbox Series S технически может выводить изображение с разрешением 4K, поэтому, возможно, эта модель также получит улучшенную панель управления.

Источник: The Verge