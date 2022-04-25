На обратной стороне Марса зафиксированы два мощнейших подземных толчка

Сейсмометр, размещенный на Марсе посадочным модулем NASA InSight, зафиксировал два крупнейших на сегодняшний день сейсмических события: магнитудами 4,2 и 4,1. Они представляют собой первые зарегистрированные на дальней от посадочного модуля стороне Красной планеты подземных толчка. Эпицентр находился в Долинах Маринера — массивной сети каньонов, которая является одной из самых отличительных геологических особенностей Марса.

Сейсмические данные помогут исследователям узнать больше о внутренних слоях Марса, особенно о границе ядра и мантии, сообщили ученые службы InSight’s Marsquake Service (MQS). Их работа опубликована в научном журнале The Seismic Record.

Ранние орбитальные изображения разломов и оползней позволяли предположить, что этот район будет сейсмически активным, но новое событие является первой подтвержденной сейсмической активностью.

Марсотрясения произошли с большим интервалом: первое зарегистрировано 25 августа 2021 года (S0976a), второе — 18 сентября (S1000a). Это крупнейшие сейсмические события, зарегистрированные на Марсе. Кроме того, сейсмическая энергия от марсотрясения S1000a является самой продолжительной — 94 минуты.

«Последнее событие имеет частотный спектр, гораздо больше похожий на семейство наблюдаемых нами событий, которые были смоделированы как неглубокие землетрясения в земной коре, поэтому это событие могло произойти вблизи поверхности. S0976a выглядит так же, как и многие из обнаруженных нами событий в Борозде Цербера — области обширных разломов — смоделированные глубины которых составляют около 50 километров или более», — отметила Анна Хорлестон из Бристольского университета.

Оба марсотрясения различаются рядом параметров. S0976a характеризуется только низкочастотной энергией, как и многие землетрясения, идентифицированные до сих пор на Красной планете. В то время как S1000a имело очень широкий частотный спектр. S0976a, вероятно, имеет гораздо более глубокое происхождение, чем S1000a.

«Это не только самые крупные и отдаленные события. S1000a имеет спектр и продолжительность, не похожие ни на одно другое ранее наблюдавшееся событие, — добавила Хорлестон.

В течение последних трех лет MQS анализирует данные в рамках миссии NASA InSight. Всего к октябрю 2021 года сейсмический каталог Марса включал 951 событие.