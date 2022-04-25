Новости

На обратной стороне Марса зафиксированы два мощнейших подземных толчка

На обратной стороне Марса зафиксированы два мощнейших подземных толчка

Сейсмометр, размещенный на Марсе посадочным модулем NASA InSight, зафиксировал два крупнейших на сегодняшний день сейсмических события: магнитудами 4,2 и 4,1. Они представляют собой первые зарегистрированные на дальней от посадочного модуля стороне Красной планеты подземных толчка. Эпицентр находился в Долинах Маринера — массивной сети каньонов, которая является одной из самых отличительных геологических особенностей Марса.

Сейсмические данные помогут исследователям узнать больше о внутренних слоях Марса, особенно о границе ядра и мантии, сообщили ученые службы InSight’s Marsquake Service (MQS). Их работа опубликована в научном журнале The Seismic Record.

Ранние орбитальные изображения разломов и оползней позволяли предположить, что этот район будет сейсмически активным, но новое событие является первой подтвержденной сейсмической активностью.

Марсотрясения произошли с большим интервалом: первое зарегистрировано 25 августа 2021 года (S0976a), второе — 18 сентября (S1000a). Это крупнейшие сейсмические события, зарегистрированные на Марсе. Кроме того, сейсмическая энергия от марсотрясения S1000a является самой продолжительной — 94 минуты.

 «Последнее событие имеет частотный спектр, гораздо больше похожий на семейство наблюдаемых нами событий, которые были смоделированы как неглубокие землетрясения в земной коре, поэтому это событие могло произойти вблизи поверхности. S0976a выглядит так же, как и многие из обнаруженных нами событий в Борозде Цербера — области обширных разломов — смоделированные глубины которых составляют около 50 километров или более», — отметила Анна Хорлестон из Бристольского университета.

Оба марсотрясения различаются рядом параметров. S0976a характеризуется только низкочастотной энергией, как и многие землетрясения, идентифицированные до сих пор на Красной планете. В то время как S1000a имело очень широкий частотный спектр. S0976a, вероятно, имеет гораздо более глубокое происхождение, чем S1000a.

«Это не только самые крупные и отдаленные события. S1000a имеет спектр и продолжительность, не похожие ни на одно другое ранее наблюдавшееся событие, — добавила Хорлестон.

На обратной стороне Марса зафиксированы два мощнейших подземных толчка
Зарегистрированы рекордные марсотрясения. Фото: Horelston et al. (2022) TSR

В течение последних трех лет MQS анализирует данные в рамках миссии NASA InSight. Всего к октябрю 2021 года сейсмический каталог Марса включал 951 событие.

Ученые призывают NASA как можно скорее отправить зонд к Урану


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить