На период карантина провайдер «Ланет» будет предоставлять доступ на максимальной скорости, независимо от условий тарифа





Интернет-провайдер «Ланет» решил подсластить пилюлю тем своим абонентам, которые во время карантина вынуждены постоянно пребывать дома, и в том числе работать удалённо.

В сообщении компании говорится, что для клиентов в Киеве снято ограничение скорости интернет-доступа до конца срока действия карантина. Для пользователей это означает, что в течение периода карантина они будут получать доступ к сети на скорости, которая не ограничивается условиями их тарифного плана и бонусным трафиком. Это позволит потребителям как более активно использовать развлекательные сервисы, так и более продуктивно работать.

Сейчас внешний трафик достиг рекордных показателей. За 15 дней скорость загрузки данных выросла на 30%, а скорость отдачи информации – на 50%. В абсолютных показателях это более 170 Гбит/с и 85 Гбит/с соответственно. На сегодня Сеть Ланет имеет емкость внешних каналов, без учета кэш-серверов Google и Facebook и частных паритетов, на уровне 260 Гбит/с. То есть, как видно на графике, компания имеет запас более 50%.

Вместе с тем, отмечается, что на скорость интернет-доступа помимо ограничения на стороне провайдера (которое теперь снято) также влияет и техническое оборудование, которое абонент использует для доступа в сеть. Так что не все пользователи могут увидеть увеличение скорости интернета.

Источник: «Ланет»