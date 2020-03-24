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На период карантина провайдер «Ланет» будет предоставлять доступ на максимальной скорости, независимо от условий тарифа

На период карантина провайдер «Ланет» будет предоставлять доступ на максимальной скорости, независимо от условий тарифа

На период карантина провайдер «Ланет» будет предоставлять доступ на максимальной скорости, независимо от условий тарифа


Интернет-провайдер «Ланет» решил подсластить пилюлю тем своим абонентам, которые во время карантина вынуждены постоянно пребывать дома, и в том числе работать удалённо.

В сообщении компании говорится, что для клиентов в Киеве снято ограничение скорости интернет-доступа до конца срока действия карантина. Для пользователей это означает, что в течение периода карантина они будут получать доступ к сети на скорости, которая не ограничивается условиями их тарифного плана и бонусным трафиком. Это позволит потребителям как более активно использовать развлекательные сервисы, так и более продуктивно работать.

На период карантина провайдер «Ланет» будет предоставлять доступ на максимальной скорости, независимо от условий тарифа

Сейчас внешний трафик достиг рекордных показателей. За 15 дней скорость загрузки данных выросла на 30%, а скорость отдачи информации –  на 50%. В абсолютных показателях это более 170 Гбит/с и 85 Гбит/с соответственно. На сегодня Сеть Ланет имеет емкость внешних каналов, без учета кэш-серверов Google и Facebook и частных паритетов, на уровне 260 Гбит/с. То есть, как видно на графике, компания имеет запас более 50%.

Вместе с тем, отмечается, что на скорость интернет-доступа помимо ограничения на стороне провайдера (которое теперь снято) также влияет и техническое оборудование, которое абонент использует для доступа в сеть. Так что не все пользователи могут увидеть увеличение скорости интернета.

Источник: «Ланет»

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