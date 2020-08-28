На подходе 200-долларовый смартфон OnePlus Clover с SoC Snapdragon 460 и аккумулятором на 6000 мА·ч





В прошлом месяце OnePlus выпустила первый за последние несколько лет недорогой смартфон OnePlus Nord — при цене €400 он предлагает 90-герцевый экран 6,44″, Snapdragon 765G, шесть камер и аккумулятор на 4115 мА·ч. Бренд также обещал больше доступных моделей в ближайшие месяцы. По сообщению Android Central, следующим недорогим смартфоном OnePlus станет модель с кодовым названием Clover, которая будет стоить около $200 и, что еще важнее, получит глобальную прописку. То есть, будет предлагаться в самых разных странах.

Еще одной отличительной особенностью этого пока безымянного 200-долларового OnePlus станет аккумулятор весьма солидной емкости — 6000 мА·ч. Он может стать достойным соперником предстоящему Samsung Galaxy M51 с аккумулятором емкостью 7000 мА·ч.

Также смартфону приписывают экран диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+, SoC Snapdragon 460, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и тройную основную камеру с главным модулем на 13 Мп и двумя 2-мегапиксельными для макро и оценки глубины сцены. Потенциально при таком оснащении этот смартфон может стать одним из самых автономных. Также упоминается Android 10 с оболочкой OxygenOS 10, разъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Увы, пока нет никаких данных относительно сроков выхода OnePlus Clover, но, вероятно, если он на самом деле существует, то новые утечки не заставят себя долго ждать.

Источник: Android Central