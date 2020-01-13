На подходе новые смартфоны Xiaomi — Pocophone F2 и геймерский Black Shark 3 5G с 16 ГБ ОЗУ





Компания Xiaomi работает над созданием нового игрового смартфона под названием Black Shark 3 5G. Эта модель уже прошла сертификацию в MIIT, что говорит о скорой официальной презентации новинки.

Как видно из названия, устройство получило поддержку нового стандарта связи 5G. Однако не этот аспект является отличительной особенностью аппарата. Согласно имеющейся информации, данная модель получит 16 ГБ оперативной памяти. Таким образом, Xiaomi Black Shark 3 5G станет первым смартфоном на рынке, оснащённым таким впечатляющим объёмом ОЗУ. Хотя кому-то 16 ГБ оперативной памяти в смартфоне может показаться избыточным количеством. Точные сроки проведения официальной презентации данной новинки пока не уточняются.

Вместе с тем, стало известно, что Xiaomi работает над созданием ещё одного производительного смартфона. На этот раз речь идёт о модели Pocophone F2. Компания уже подала документы, необходимые для регистрации соответствующего товарного знака. Согласно информации из заявки, устройство также получит название POCO F2. Учитывая, что запуск первого устройства состоялся вскоре после презентации торговой марки, можно ожидать, что модель второго поколения также будет анонсирована уже в скором времени. Скорее всего, новое устройство будет фигурировать под двумя названиями на различных рынках: POCO F2 в Индии и Pocophone F2 в других регионах. Характеристики грядущего устройства пока не раскрываются.

Источник: gsmarena 1, 2