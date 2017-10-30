На Полтавщине предприниматель построил на своем поле солнечную электростанцию мощностью 30 кВт с плановой окупаемостью в 5-6 лет

В поселке Затон, Великобагачанского района на Полтавщине предприниматель построил на своем поле солнечную электростанцию мощность 30 кВт​​. Это не только освободило его от платежек за электроэнергию, но и стало приносить хороший доход.

Алексей Онищенко по специальности зоотехник, раньше занимался сельским хозяйством, но потом решил заниматься альтернативной энергетикой. С 2017 года в хозяйстве Алексея есть собственная солнечная электростанция мощностью 30 кВт. По его словам, стартовая мощность станции составляла 3 кВт.

Сейчас предприниматель пользуется зеленым тарифом – он продает произведенную электроэнергию в общую сеть по договору с ОАО «Полтаваоблэнерго». Процесс подписания документов занял около 6-7 мес.

«Я потребляю 5% производимой энергии — все остальное продаю. Срок окупаемости моей станции 5-6 лет», — отметил Алексей, владелец электростанции.

Уникальность используемой им электростанции заключается в том в том, что площадки с солнечными панелями имеют трекинговые системы, которые обеспечивают автоматическое вращение панелей вслед за солнцем на протяжении светового дня. Благодаря такому механизму выработка электроэнергии увеличивается на 30-40% по сравнению с неподвижными панелями, которые устанавливаются на крыше дома. В пасмурную погоду электростанция производит 3 кВтч энергии, этого хватает на собственные нужды хозяйства.

Стоит отметить, что зеленый тариф действует только на электроэнергию, вырабатываемую станцией в избытке, при условии обязательного собственного потребления хозяйством. Поэтому предприниматель подчеркивает — домашняя электростанция небольшой мощности будет покрывать только собственные нужды. Но кроме прибыли есть еще один немаловажный плюс — независимость от коммунальных платежек.

Как отмечает специалист по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии Максим Макуха, зеленый тариф это общеевропейская практика. Согласно законодательству Украины, производители электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии могут продавать ее в общую сеть. Для тех, кто подпишет договор до 2019 года, зеленый тариф составляет 17-18 евроцентов за 1 кВтч (в зависимости от курса валюты — от 4 до 5 грн). После указанного срока величина тарифа будет уменьшаться.

Источник: Национальный промышленный портал