Госэнергоэффективности: «К 2050 году Украина сможет обеспечивать 91% своих энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии»

Вчера, 24 октября 2017 года, в Украинском кризисном медиа-центре при участии Председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука Представительство Фонда им. Г. Белля в Украине представило отчет «Переход Украины на возобновляемую энергетику к 2050 году». Проведенное исследование показывает, что Украина имеет все возможности для того, чтобы к 2050 году обеспечивать 91% своих энергетических потребностей благодаря возобновляемым источникам энергии — это будет происходить, в первую очередь, за счет энергии ветра, солнца и биомассы.

Разделяя мнение экспертов, Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук объяснил, почему такой энергетический переход возможен. Во-первых, ежегодно во всем мире технологии производства «чистой» энергии дешевеют. Во-вторых, в Украине есть значительный ресурсный потенциал а также проведена финансовая децентрализация, которая предоставляет больше возможностей регионам по реализации «зеленых» проектов. В итоге, по словам Сергея Савчука, возобновляемая энергетика начинает приносить больше новых инвестиций в украинскую экономику, чем любая другая отрасль, и открывать новые горизонты развития.

В свою очередь, народный депутат Украины Алексей Рябчин, который является членом Комитета ВРУ по вопросам ТЭК, отметил, что перед Украиной стоят важные вызовы: доступность энергоресурсов, безопасность их поставки и экологичность. При этом, для обеспечения использования «чистых» источников нужно больше политической воли и поддержка общин.

Александр Дячук, кандидат технических наук, ведущий автор упомянутого отчета, заверил, что переход страны на почти полное использование «чистых» источников к 2050 году вполне реален. В структуре производства электроэнергии доля ветровых станций может достичь 45%, солнечных — 36%, а биомассы и отходов в структуре производства тепловой энергии — до 73%.

Полная версия 90-страничного отчета «Переход Украины на возобновляемую энергетику к 2050 году» в PDF-формате доступна для ознакомления по следующей ссылке.

Напомним, что недавно Госэнергоэффективности озвучило «Энергетическую стратегию Украины до 2035 года», которая предусматривает ускорение темпов развития возобновляемой энергетики и выход на отметку 25% энергии из возобновляемых источников уже к 2035 году.

Источник: Госэнергоэффективности