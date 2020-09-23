На примере Microsoft Flight Simulator показали, как изменился ПК-гейминг за последние 40 лет





Корпорация Microsoft начала свою виртуальную конференцию Ignite с демонстрации того, как игра Microsoft Flight Simulator изменилась с момента своего появления в 1982 году. Почти 40-летняя история развития проекта показывает, насколько сильно изменились компьютерные игры. Изменения достигли такого уровня, что Microsoft Flight Simulator теперь может точно (в большинстве случаев) преобразовать реальный мир в виртуальный. Напомним, в игре присутствует практически вся поверхность планеты, которая передана достаточно точно (хотя и не обошлось и без оплошностей).

Ролик Microsoft начинается с демонстрации игрового процесса Microsoft Flight Simulator 1.0. Эта игра была выпущена в 1982 году для IBM-PC-совместимых компьютеров. Она позволяла игрокам летать на самолёте Cessna 182 между городами Нью-Йорк, Сиэтл, Лос-Анджелес и Чикаго. Начало видео также демонстрирует прогресс, достигнутый в сфере компьютерного звука.

Два года спустя, в 1984 году, Microsoft выпустила Flight Simulator 2.0, улучшив общую графику и добавив поддержку джойстика. Затем в 1988 году вышла версия 3.0 с дополнительными самолётами и настраиваемыми дисплеями. Версия Flight Simulator 4.0 добавила множество дополнительных функций, включая случайную погоду и динамические пейзажи, чтобы улучшить впечатления от игры. Это также была первая версия для Mac, для неё был разработан ряд пользовательских модов и дополнений.

Игра Flight Simulator 5.0 появился в 1993 году, она отличалась более высокой реалистичностью поддержке текстур. В версии 5.1 продолжили улучшать реалистичность. В 1996 году появилась версия Flight Simulator для Windows 95 с более высокой частотой кадров и большим количеством самолётов. В 1999 году была представлена версия Flight Simulator 2000. Затем в 2001 году вышла версия Microsoft Flight Simulator 2002, которая продемонстрировала существенные графические изменения, включая трёхмерную виртуальную кабину. После выхода игры Flight Simulator X в 2006 году серия была поставлена на паузу. В этой версии Microsoft добавила новые самолёты, несколько расширений и впервые перешла на выпуск игры на DVD.

Лишь в 2020 году состоялся выход новой части Microsoft Flight Simulator. Игра получила реалистичную карту Земли, динамическое изменение погоды в реальном времени, множество различных самолётов и аэродромов. С подробным обзором и историей игры Microsoft Flight Simulator можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Источник: The Verge