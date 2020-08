На выходных прошла «коронавирусная» церемония MTV Video Music Awards 2020 с живыми выступлениями артистов в масках, без зрителей и в разных залах [все победители]

Несмотря на коронавирусную пандемию на прошедших выходных состоялась церемония награждения музыкальной премией MTV Video Music Awards 2020 наиболее выдающихся исполнителей. Данное событие заслуживает внимания как минимум по двум причинам — список победителей позволяет оценить текущие музыкальные тренды, а формат проведения мероприятия — предсказать, как именно в ближайшем будущем будут выглядеть массовые мероприятия.

Обычно MTV Video Music Awards (MTV VMA) проходит на спортивной арене Барклайс-Центр в Нью-Йорке при огромном стечении публики, однако по понятным причинам организаторы не могли повторить подобное в этом году. С другой стороны, зрителей не хотели лишать живых выступления любимых исполнителей, поэтому придумали компромиссный вариант. Певцы и певицы спели вживую, но в различных залах и локациях, в масках и без зрителей. Судя по опубликованным видео, получилось достаточно неплохо (не в последнюю очередь благодаря закадровым овациям).









Триумфаторами церемонии MTV VMA 2020 стали: исполнитель The Weeknd, получивший награду за лучший клип года «Blinding Lights»; Lady Gaga, получившую награды как лучшая певица, а также за лучшую песню года и лучшую колаборацию (за совместную с Арианой Гранде песню “Rain On Me”); BTS (лучшая поп-группа, K-pop группа, хореография), Doja Cat (лучший новый исполнитель), Blackpink (песня лета) и т.д. Также стоит отметить наличие новых категорий: «Лучшее видео, сделанное дома» — победителем стал клип «Stuck with U» от Арианы Гранде и Джастина Бибера и «Карантинное живое исполнение» — ее выиграли CNCO.

Полный список номинантов и победителей музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020 выглядит следующим образом:

VIDEO OF THE YEAR

The Weeknd – “Blinding Lights” (WINNER)

Billie Eilish – “everything i wanted”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “The Man”

PUSH BEST NEW ARTIST

Doja Cat (WINNER)

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

YUNGBLUD

ARTIST OF THE YEAR

Lady Gaga (WINNER)

DaBaby

Justin Bieber

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

SONG OF THE YEAR

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me” (WINNER)

Billie Eilish – “everything i wanted”

Doja Cat – “Say So”

Megan Thee Stallion – “Savage”

Post Malone – “Circles”

BEST HIP-HOP

Megan Thee Stallion – “Savage” (WINNER)

DaBaby – “BOP”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Roddy Ricch – “The Box”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

VIDEO FOR GOOD

H.E.R. – ”I Can’t Breathe” (WINNER)

Anderson .Paak – “Lockdown”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

Lil Baby – “The Bigger Picture”

Taylor Swift – “The Man” – Republic Records

BEST R&B

The Weeknd – “Blinding Lights” (WINNER)

Alicia Keys – “Underdog”

Chloe x Halle – “Do It”

H.E.R. ft. YG – “Slide”

Khalid ft. Summer Walker – “Eleven”

Lizzo – “Cuz I Love You”

BEST POP

BTS – “On” (WINNER)

Halsey – “You should be sad”

Jonas Brothers – “What a Man Gotta Do”

Justin Bieber ft. Quavo – “Intentions”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “Lover”

BEST MUSIC VIDEO FROM HOME

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U” (WINNER)

5 Seconds of Summer – “Wildflower”

blink-182 – “Happy Days”

Drake – “Toosie Slide”

John Legend – “Bigger Love”

twenty one pilots – “Level of Concern”

BEST LATIN

Maluma ft. J Balvin – “Qué Pena” (WINNER)

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin – “China”

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – “MAMACITA”

J Balvin – “Amarillo”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

BEST DIRECTION

Taylor Swift – “The Man” (WINNER)

Billie Eilish – “xanny”

Doja Cat – “Say So”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Harry Styles – “Adore You”

The Weeknd – “Blinding Lights”

BEST COLLABORATION

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me” (WINNER)

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – “RITMO (Bad Boys For Life)”

Ed Sheeran ft. Khalid – “Beautiful People”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

BEST K-POP

BTS – “On” (WINNER)

(G)I-DLE – “Oh My God”

EXO – “Obsession”

Monsta X – “SOMEONE’S SOMEONE”

Tomorrow X Together – “9 and Three Quarters (Run Away)”

Red Velvet – “Psycho” – SM Entertainment

BEST GROUP

BTS (WINNER)

5 Seconds of Summer

The 1975

BLACKPINK

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

MONSTA X

Now United

twenty one pilots

BEST ALTERNATIVE

Machine Gun Kelly – “Bloody Valentine” (WINNER)

The 1975 – “If You’re Too Shy (Let Me Know)”

All Time Low – “Some Kind Of Disaster”

FINNEAS – “Let’s Fall in Love for the Night”

Lana Del Rey – “Doin’ Time

twenty one pilots – “Level of Concern”

BEST ROCK

Coldplay – “Orphans” (WINNER)

blink-182 – “Happy Days”

Evanescence – “Wasted On You”

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – “Dear Future Self (Hands Up)”

Green Day – “Oh Yeah!”

The Killers – “Caution”

BEST QUARANTINE PERFORMANCE

CNCO – Unplugged At Home (WINNER)

Chloe & Halle – “Do It” from MTV’s Prom-athon

DJ D-Nice – Club MTV presents #DanceTogether

John Legend – #togetherathome Concert Series

Lady Gaga – “Smile” from One World: Together At Home

Post Malone – Nirvana Tribute

BEST CINEMATOGRAPHY

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me” (WINNER)

5 Seconds of Summer – “Old Me”

Camila Cabello ft. DaBaby – “My Oh My”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Katy Perry – “Harleys In Hawaii”

The Weeknd – “Blinding Lights”

BEST ART DIRECTION

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter” (WINNER)

A$AP Rocky – “Babushka Boi”

Dua Lipa – “Physical”

Harry Styles – “Adore You”

Selena Gomez – “Boyfriend”

Taylor Swift – “Lover”

BEST VISUAL EFFECTS

Dua Lipa – “Physical” (WINNER)

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

Harry Styles – “Adore You”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

BEST CHOREOGRAPHY

BTS – “On” (WINNER)

CNCO & Natti Natasha – “Honey Boo”

DaBaby – “BOP”

Dua Lipa – “Physical”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Normani – “Motivation”

BEST EDITING

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter” (WINNER)

Halsey – “Graveyard”

James Blake – “Can’t Believe the Way We Flow”

Lizzo – “Good As Hell”

ROSALÍA – “A Palé”

The Weeknd – “Blinding Lights”

SONG OF THE SUMMER

BLACKPINK “How You Like That” (WINNER)

Источник: Variety