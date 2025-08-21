Начало конца Google Assistant: встречайте Gemini for Home и новую умную колонку

Во время мероприятия Made by Google 2025 кроме презентации смартфонов и смарт-часов компания подробно рассказала о Gemini for Home и бегло показала новую фирменную умную колонку.

Gemini for Home

Google позиционирует Gemini for Home как совершенно нового голосового ассистента для следующего поколения помощи дома. Он построен на тех же ИИ-моделях, что и Gemini в смартфоне, но имеет специальные возможности для дома. Он может открывать и воспроизводить медиа, обеспечивает расширенное управление умным домом, может заниматься организацией домашних и семейных дел, а также предоставлять ответы на любые вопросы.

По сравнению с Google Assistant, Gemini for Home называют «более мощным и удобным в использовании» благодаря «расширенным возможностям логических выводов, интерпретации и поиска, доступным в наших мощных моделях». Активационная фраза «Hey Google» остается неизменной, но Google отмечает, что «жесткие команды» уступают место «более нюансированным и сложным запросам».

Например, один запрос для умного дома может содержать несколько действий: «Приглуши свет и установи температуру на 22 градуса». Еще интереснее, что Gemini способен «логически обрабатывать более сложные инструкции», вроде «выключи свет везде, кроме моей спальни».

Появилась улучшенная поддержка естественного языка для создания календарей, списков и таймеров, что позволяет давать команды вроде:

«Добавь ингредиенты для приготовления настоящей итальянской лазаньи в мой список покупок»

«Установи таймер для идеально бланшированной брокколи».

Также Gemini for Home может выполнять сложные медиа-запросы:

«Включи песню, которая получила награду как песня года в 1990-м»

«Сыграй песню из нынешнего летнего блокбастера о гонках».

Отдельно выделяется функция разговорного поиска, где можно получить более развернутые ответы:

«Как держать енотов подальше от заднего двора ночью?»

«Учитывая погоду, толпы и цены на отели, когда лучшее время посетить Греческие острова?»

Gemini Live

Ключевая новинка — Gemini Live теперь работает на умных колонках и дисплеях. Достаточно сказать: «Hey Google, let’s chat», чтобы начать диалог в естественном формате без постоянного повторения ключевой фразы. Ассистент поддерживает многоступенчатую беседу, распознает уточнения и позволяет менять направление ответа «на ходу».

Примеры использования:

На кухне: «У меня есть шпинат, яйца, сливочный сыр и копченый лосось в холодильнике. Помоги приготовить вкусное блюдо». Gemini предлагает яйца по-флорентийски, фритату или пасту с рецептом и пошаговыми советами.

Для здоровья: «Помоги составить план питания на неделю перед моим первым марафоном».

Для быта: «Моя посудомойка не сливает воду. Объясни простые шаги для проверки».

Для творчества: «Создай сказку на ночь для моей 6-летней дочери». Можно задавать параметры сюжета: главная героиня — ученая и принцесса, которая любит кукурузу, а также предложить несколько вариантов пушистого компаньона.

Gemini for Home постепенно заменит Google Assistant на Nest Hub, Nest Audio и Nest Mini. Ранний доступ начнется уже в октябре, причем будут доступны как бесплатные, так и платные версии сервиса.

В проморолике с участием баскетболиста Янниса Адетокумбо и автогонщика Ландо Норриса появился новый умный динамик. Он имеет форму сплюснутой сферы, похожей на Nest Wifi, и светится фирменным кольцом Gemini в оттенках синего, фиолетового и белого. Пока что — без подробностей.

Источник: 9to5google, androidpolice