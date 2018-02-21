Началось строительство 150-метровых механических часов Джеффа Безоса за $42 млн, которые должны проработать минимум 10 тыс. лет

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На этой неделе состоялось еще одно событие из разряда «долгожданных» – началось строительство вечных (ну, почти) механических часов, в которые Джефф Безос, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, в 2012 году вложил $42 млн личных средств. О начале строительства объекта, которому отведена роль «символа долгосрочного будущего человечества», меценат сообщил на своей страничке в Twitter.

Подготовка к началу строительных работ заняла около семи лет. Объект высотой чуть более 150 метров (152,4 метра) расположится внутри горы в Западном Техасе. Специально для этого в горе была пробурена сеть тоннелей и пещер.

Планируется, что эти часы смогут без вмешательства человека проработать минимум 10 тысяч лет.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018

Реализацией проекта занимается некоммерческая организация из Сан-Франциско The Long Now Foundation, основанная изобретателем Дэнни Хиллисом, которому и принадлежит идея создания этих часов. Впервые он публично озвучил эту идею в интервью журналу Wired в 1995 году. Основной подрядчик — Swaggart Brothers Cementation Inc.

Как отметил в своем сообщении предприниматель, работа часового механизма основана на термических циклах дня и ночи с синхронизацией по Солнцу в полдень.

В рамках проекта команда специалистов The Long Now Foundation уже построила несколько уменьшенных прототипов часов и теперь им предстоит собрать устройство в полном масштабе из компонентов, которые создавались несколько последних лет.

После завершения строительства (точная дата пока не называется) прийти посмотреть на это чудо инженерной мысли сможет любой желающий. Правда, добраться туда будет очень непросто. Ближайший аэропорт находится в нескольких часах езды на машине. Кроме того, понадобиться альпинистское снаряжение, чтобы подняться на 600 метров вверх над долиной на саму гору Сьерра Дьябло, где установят часы.

К счастью, учитывая срок эксплуатации часов, времени, чтобы посетить этот объект, будет предостаточно.

Источник: The Verge