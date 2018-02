Началось строительство 150-метровых механических часов Джеффа Безоса за $42 млн, которые должны проработать минимум 10 тыс. лет

На этой неделе состоялось еще одно событие из разряда «долгожданных» – началось строительство вечных (ну, почти) механических часов, в которые Джефф Безос, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, в 2012 году вложил $42 млн личных средств. О начале строительства объекта, которому отведена роль «символа долгосрочного будущего человечества», меценат сообщил на своей страничке в Twitter.

Подготовка к началу строительных работ заняла около семи лет. Объект высотой чуть более 150 метров (152,4 метра) расположится внутри горы в Западном Техасе. Специально для этого в горе была пробурена сеть тоннелей и пещер.

Планируется, что эти часы смогут без вмешательства человека проработать минимум 10 тысяч лет.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

