Тизер «Космические яйца 2» троллит «Звездные войны» — Мел Брукс и Рик Моранис возвращаются

Amazon MGM Studios официально подтвердила продолжение легендарной научно-фантастической пародии — на экранах появятся «Космические яйца 2». И в тизере студия затроллила весь Голливуд.

В сиквеле к своей роли вернется Мел Брукс в образе Йогурта — космического наставника с золотым лицом, пародии на Йоду. К слову, к моменту премьеры актеру исполнится 101 год. А вместе с ним вернутся Билл Пуллман (Лоун Старр) и Рик Моранис (Темный Шлем) после 30-летнего перерыва в актерской карьере. Вместе с ними к актерскому составу присоединилась Кики Палмер, но о ее роли неизвестно.

«После 40 лет мы спросили: «Чего хотят фанаты?». Но вместо этого мы снимаем этот фильм. Пусть Шварц будет с вами!» — говорит Мел Брукс.

Мел Брукс опубликовал тизер в соцсетях, в котором анонс продолжения «Космических яиц» подали через пародию на вступительные титры «Звездных войн». Знакомый метод с текстом, который «ползет» на фоне, начинается словами:

«38 лет назад существовала только одна трилогия «Звездных войн». Но с тех пор были…» — и тут начинается троллинг.

Видео иронично перечисляет многочисленные расширения франшизы: трилогии-приквелы и сиквелы, ленты вроде «Изгоя-один» и «Соло», которые оказались где-то между ними. И добавили другой десяток телевизионных спин-оффов вроде «Войн клонов» и «Андора». Завершается все упоминанием о «фильме спин-оффе телевизионного спин-оффа, который является одновременно приквелом и сиквелом» — очевидный намек на будущего «Грога», продолжение «Мандалорца».

Отдельно досталось и другим медиафраншизам. Marvel в тизере назвали серией из «36 фильмов MCU с двумя разными Робертами Дауни-младшими», намекая на возвращение актера к роли Доктора Дума. DC высмеяли упоминаниями о «попытке DCU номер 1» и «попытка DCU номер 2», имея в виду версии Зака Снайдера и Джеймса Ганна. А о вселенной «Аватара» иронично упомянули как о «2 «Аватара» плюс 3 будущих «Аватара», что вместе составляют 5 «Аватаров»».

«Но за 38 лет были только одни… «Космические яйца» до этого момента», — завершается тизер такими словами.

I told you we’d be back pic.twitter.com/RnoklPqBX6 — Mel Brooks (@MelBrooks) June 12, 2025

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Так сказать, для больше не «единственного и неповторимого» сценарий напишут Бенджи Самит, Дэн Эрнандес и Джош Гад. Новую часть не менее иронично представили: «Не приквел, не перезагрузка, сиквел, часть вторая, но с фильмом-расширением франшизы с элементами перезагрузки». Сценаристы хотят попробовать играть не по правилам современного Голливуда, а издеваться над ними.

Среди всех актеров именно Рик Моранис — особый гость. Он почти исчез из Голливуда в конце 1990-х, после смерти жены. Он отказывался от ролей и даже интервью в течение десятилетий, хотя никогда официально не завершал карьеру. Но проскочить мимо «Космических яиц 2» он не смог. Сценаристу Джошу Гаду пришлось 40 минут расписывать актеру идею фильма, поскольку тот не понимал, во что превратились современные «Звездные войны». В конце концов он согласился присоединиться к проекту. Актер оставил после себя кучу культовых образов — от «Охотников за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей» до «Магазинчик ужасов». Поэтому его возвращение в роли Темного Шлема — одна из самых больших неожиданностей фильма.

Релиз фильма «Космические яйца 2» ожидается в 2027 году. Первая часть вышла в 1987 году и высмеивала тогдашнюю кинотрилогию Лукаса. И мы можем признать, что за последние 38 лет франшиза имела не один провальный фильм, поэтому у сценаристов «непаханое поле» для намеков, гипербол и откровенного троллинга.

Источник: EW / World of Reel