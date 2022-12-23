Начались продажи «первого белорусского ноутбука» Horizont H-book MAK4 по цене от $633, но подавляющее большинство компонентов в нём импортные

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко в дополнение к «достижениям белорусского беспилотного оборонпрома», которые фактически состоят из китайских комплектующих с AliExpress, недавно также радостно анонсировал «первый белорусский ноутбук». Как и в случае с БПЛА, белорусским в ноутбуке оказалось только название, и возможно, электрический провод с вилкой. Но это не точно. Тем не менее наличие в ноутбуке комплектующих из США и других стран не помешало белорусскому режиму гордо отчитаться о «разработке», а теперь старте продаж «первого белорусского ноутбука».

Устройство продаётся под торговой маркой Horizont и имеет название модели H-book MAK4. Это изделие якобы производится на Заводе вычислительной техники, который входит в структуру компании «Горизонт». Средства массовой пропаганды беларуси рассказывают, что старые цеха модернизировали для производства современной компьютерной техники – ноутбуков и мониторов.

Ноутбук предлагается в нескольких конфигурациях. Все они используют не исконно беларусские процессоры из клея и палок (или на худой конец чип «Эльбрус» союзного террористического государства), а Intel Core i3, i5 и i7 производства ненавистного лукашенке Запада. В устройствах также может быть доступно от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, а также твердотельный накопитель ёмкостью от 256 ГБ до 2 ТБ. Страна-изготовитель этих компонентов не уточняется. Скорее всего, выпустившие их заводы также находятся далеко от границ беларуси. Покупателям предлагаются версии с 14- и 15,6-дюмовыми дисплеями, а также интегрированной графикой. Автономность обещают от 4 до 8 часов.

«Первый белорусский ноутбук» Horizont H-book MAK4 работает под управлением американской операционной системы Windows 11. Но завод, «выпускающий» ноутбуки, пытается создать собственную операционную систему. Так что в скором времени можно ожидать появления новой ОС «Вокны 11» с другой заставкой и нескучными обоями. Ранее конструкторы, которые занимались переклеиванием китайских этикеток проектированием ноутбука, рассказали, что в нём используются печатные платы местного производства. Анонсируя «первый белорусский ноутбук» в сентябре, лукашенко говорил, что в устройствах применяется 12% белорусских компонентов. Но в будущем, когда он наконец найдёт те самые 4 направления, показатель белорусских компонентов может увеличиться до 30-35%. В этот раз об этом скромно умолчали. Похоже, производство провода, вилки и винтов всё же не осилили.

Анонсируя Horizont H-book MAK4, лукашенко обещал стоимость от 1300 белорусских рублей (около $482). Но за время переклеивания этикеток цена увеличилась до 1599 белорусских рублей (около $633). Именно столько стоит стартовая конфигурация 15,6-дюймовой версии.

Источник: sputnik