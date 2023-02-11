Начались работы над фанатским переводом Hogwarts Legacy на украинский язык

Пока WB Games лишь рассматривает возможность добавления субтитров на украинском языке в Hogwarts Legacy, украинское игровое сообщество уже полным ходом работает над локализацией этой игры.

Энтузиасты используют платформу Crowdin для перевода Hogwarts Legacy на украинский язык. Фанаты проекта подготовили небольшой черновик перевода. Ознакомиться с ним можно по следующему адресу.

Отмечается, что к работе над созданием украинской локализации Hogwarts Legacy могут присоединиться все желающие, воспользовавшись платформой Crowdin. На момент подготовки материалы энтузиасты перевели около 6% всех текстов в игре (31763 слова из 523640 слов).

Игроки уже могут опробовать нынешнюю версию украинской локализации Hogwarts Legacy. Для этого нужно скопировать файл pakchunk100-Ukrainian_P.pak в <папка с игрой>/Phoenix/Content/Paks. В настройках игры дожжен быть выбран английский язык.

Источник: Українізатори ігор