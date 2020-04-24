Найдена очередная «смертельная» для iPhone комбинация символов

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В мобильной операционной системе Apple iOS обнаружена новая ошибка, которая приводит к аварийному завершению работы iPhone при обработке определённого текста.

Сбой в работе iPhone вызывают некоторые символы из языка синдхи, их обработка смартфоном вызывает зависание операционной системы. Данная проблема встречается на устройствах, работающих под управлением последней на текущий момент версии операционной системы iOS 13.4.1.

Вернуть смартфон к нормальному функционированию можно путём принудительной перезагрузки. В качестве альтернативного решения предлагается подождать около минуты для восстановления Springboard.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Похоже, что этот сбой в основном влияет на то, как iOS обрабатывает уведомления в приложениях. Пока что, до выхода обновления с устранением этой ошибки, лучше отключить уведомления от приложений для обмена сообщениями. Это позволит уберечь своё устройство от людей, которые могут «для прикола» отправлять злополучный текст на устройства других пользователей.

Судя по всему, ждать исправления этой ошибки осталось уже не долго. Apple знает об этой проблеме и нашла способ её устранения. В бета-версии iOS 13.4.5 сбой уже не проявляется.

Напомним, около двух лет назад ошибка в ОС уже приводила к сбоям в работе iPhone при получении специфического символа.

Источник: The Verge