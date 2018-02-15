Ошибка в iOS приводит к сбою iPhone и блокированию доступа к мессенджерам при получении специфического символа

В мобильной операционной системе Apple iOS 11 обнаружена новая ошибка, которая позволяет вызвать сбой iPhone и заблокировать доступ к ряду приложений, таким как Messages, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook, Gmail. Для этого достаточно отправить на смартфон один специфический символ.

При получении в сообщении одного из символов индийского языка телугу происходит перезагрузка смартфона. После его повторного включения воспользоваться приложением, которое получило зловредный символ, уже не получается. Единственный способ восстановить работоспособность приложения – получить другое сообщение, а затем удалить беседу, содержащую плохой символ. Проблема проявляется не только во встроенном приложении Messages, но и в сторонних приложениях для обмена сообщениями или работы с электронной почтой. Исключением являются лишь Telegram и Skype.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8 — Tom Warren (@tomwarren) 15 февраля 2018 г.

Проблема проявляется в наиболее актуальной версии мобильной операционной системы iOS 11.2.5, а также в настольной версии macOS при работе с Safari и Messages. Вместе с тем, воспроизвести сбой на аппарате с установленной публичной бета-версией iOS 11.3 не удалось. Очевидно, уже знает о проблеме и устранит её вместе с выпуском ближайшего обновления ОС.

Отметим, это не первый раз, когда мобильные устройства с iOS испытывают проблемы при получении определённых символов, ссылок или видео. Только в прошлом месяце заблокировать работу iPhone можно было при помощи определённо ссылки. Затем эта ошибка была устранена с выходом iOS 11.2.5.

Источник: The Verge