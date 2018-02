Ошибка в iOS приводит к сбою iPhone и блокированию доступа к мессенджерам при получении специфического символа

В мобильной операционной системе Apple iOS 11 обнаружена новая ошибка, которая позволяет вызвать сбой iPhone и заблокировать доступ к ряду приложений, таким как Messages, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook, Gmail. Для этого достаточно отправить на смартфон один специфический символ.

При получении в сообщении одного из символов индийского языка телугу происходит перезагрузка смартфона. После его повторного включения воспользоваться приложением, которое получило зловредный символ, уже не получается. Единственный способ восстановить работоспособность приложения – получить другое сообщение, а затем удалить беседу, содержащую плохой символ. Проблема проявляется не только во встроенном приложении Messages, но и в сторонних приложениях для обмена сообщениями или работы с электронной почтой. Исключением являются лишь Telegram и Skype.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8

