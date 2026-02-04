Найдено слово, которое заставляет отвечать ChatGPT лучше

Реддитор описал неожиданный способ улучшить ответы ChatGPT без сложных промптов и длинных объяснений. По его словам, достаточно короткой негативной оценки, чтобы модель радикально изменила стиль и качество ответа. Самым эффективным словом он называет «mid» («средне»).





Пользователь Reddit с ником PromptEngineering, исследователь ИИ, обратил внимание на простую закономерность: когда пользователь подробно объясняет, что не так, модель часто делает поверхностные правки или пытается оправдаться. Зато короткая реакция без конкретики заставляет ее полностью переделывать ответ.

«Просто отвечайте «mid», когда он выдает что-то общее», — пишет автор поста.

По его наблюдениям, после этого ChatGPT перестает использовать шаблонный корпоративный язык и переходит к более конкретным формулировкам, добавляя индивидуальный стиль и детали. Пользователь описывает разницу между разными типами фидбека как принципиальную.

«»Попробуй еще раз» — ленивая правка, «это неправильно» — защитные объяснения, а «mid» — полная паника и тотальный рерайт», — говорит PromptEngineering.

Именно отсутствие объяснений, по его мнению, и является ключом: модель получает сигнал, что ответ не прошел общую оценку качества, но не понимает почему, поэтому вынуждена начинать с нуля. Эксперты по UX и работе с языковыми моделями объясняют эффект просто: короткая негативная оценка без деталей воспринимается системой как сигнал низкого общего качества, а не ошибки в отдельных элементах. В таком случае оптимальная стратегия — полная перестройка ответа, а не косметические правки.





Кроме «mid», автор поста называет и другие однословные маркеры, которые дают похожий эффект: boring (скучно), cringe (неприлично, неудобно читать), basic (банально), npc (шаблонно, без собственного голоса). Особенно действенным он считает последний, ведь он прямо указывает на отсутствие индивидуальности в тексте. Реддитор также описывает технику «цепочки»: сначала короткое «mid», затем — «лучше, но все еще mid», и только после этого финальное одобрение:

«Третий ответ: chef’s kiss. Я фактически оцениваю ответы ИИ так, будто это рэпер на SoundCloud. Это как дрессировать щенка, только щенок — это языковая модель на триллионы параметров», — иронизирует он, добавляя, что соотношение минимальных усилий к результату выглядит «абсолютно отвязанным».

Сам автор подытоживает наблюдения с юмором, но довольно точно: «ИИ не имеет эмоций? Дело не в эмоциях. Это про вайб». По его словам, интернет-сленг оказался неожиданно эффективным инструментом управления качеством ответов ИИ. Он прав: еще весной прошлого года сооснователь Google Сергей Брин обнаружил, что ИИ работает лучше, если ему угрожать физической расправой. Впрочем, исследователи говорят, что большинство моделей ИИ односторонние и слишком самоуверенные, а их психологические портреты свидетельствуют о психиатрических синдромах вроде депрессии или аутизма.

Источник: Reddit