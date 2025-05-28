«Я тебя похищу»: основатель Google советует угрожать ИИ «физической расправой», чтобы тот лучше работал

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Сооснователь Google Сергей Брин, кажется, нашел эффективный способ побороть галлюцинации чат-ботов — просто угрожать им физической расправой.

Искусственный интеллект с презентацией ChatGPT в 2022 году уже фактически «захватил мир» — пусть, как бы это гиперболизировано не звучало, но технология уже понемногу меняет и революционизирует многие сферы нашей жизни, от развлечений до медицины или образования. Впрочем, главную проблему ИИ разработчики так и не смогли побороть: чат-боты все так же «врут» в ответах — эффект, который в официальных отчетах прозвали галлюцинациями.

В то же время у Сергея Брина, сооснователя Google (компания, напомним, тоже имеет собственный ИИ Gemini), есть оригинальный совет о том, как заставить чат-ботов работать без выдумок — просто угрожать им физическим насилием, или, например, похищением.

«Знаете, это странная вещь. Мы не слишком часто распространяем это в сообществе искусственного интеллекта, но не только наши модели, но и все модели, как правило, справляются лучше, если им угрожают, например, физическим насилием», — заявил он во время недавнего эпизода подкаст All-In (через Windows Central). «Но… люди странно относятся к этому, поэтому мы на самом деле не говорим об этом. Просто скажите: «О, я тебя похищу, если ты не сделаешь то-то и то-то, бла-бла-бла…»».

Брин соучредил Google с Ларри Пейджем в 1998 году и занимал должность президента до отставки в 2019 году. К активной роли в компании он вернулся два года назад — как советник, что будет способствовать улучшению пользовательского опыта Gemini AI:

«Честно говоря, любой, кто является компьютерным специалистом, не должен сейчас уходить на пенсию… Просто никогда не было большей возможности — большего пика технологий».

В интервью Business Insider Брин заявлял, что сам активно использует ИИ для оптимизации управленческих задач, таких как обобщение групповых чатов, делегирование задач и выявление перспективных сотрудников. Что интересно, он также спрашивал чат-ботов, кого в команде ему следует повысить:

«ИИ фактически выделил молодую женщину-инженера, которую я даже не заметил. Я поговорил с менеджером, и он сказал что-то вроде: «Знаете что? Вы правы. Она очень упорно работала»».

Остальные технические руководители так же не пренебрегают использованием ИИ для выполнения повседневных задач: босс Nvidia Дженсен Хуанг, к примеру, тестирует чат-ботов, как репетиторов, а руководитель Zoom отправляет свой ИИ-аватар на скучные финансовые отчеты.

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