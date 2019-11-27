Глава налоговой: электронный кабинет налогоплательщика доработаем, онлайн-сервис для ФЛП улучшим, электронный РРО запустим к февралю





Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов провёл встречу с представителями украинских IT-компаний. Во время встречи руководитель налогового ведомства рассказал о планах переводить услуги в электронную форму, о реформах в сфере сбора и учёта налогов, а также о том, как будут внедряться «законы о РРО» и о налогах для ФЛП.

Что касается онлайн услуг для бизнеса, то в ГНУ уже предоставляют уже почти все услуги юридических лиц через электронный кабинет. В дальнейших планах значится упрощение работы и для ФЛП за счёт перевода ряда услуг в электронную форму. В частности, планируется перенести в онлайн перерегистрацию книги доходов и затрат, упростить регистрацию и ликвидацию предпринимательской деятельности. В планах также назывался перевод этой книги в электронный вид. Для этого разрабатываются соответствующие изменения в законодательство.

Сам электронный кабинет налоговой хотят сделать более удобным и понятным, а в перспективе — возможно, даже открыть API. Также говорится о добавлении новых функций, например, всплывающих уведомлениях для предпринимателей о сроках по отчётам, о задолженностях, о смене бюджетных реквизитов. Кроме того, планируется упорядочить работу с ЭЦП.

Что касается законов об использовании РРО, то Сергей Верланов заявил, что для ФЛП на 3 группе, которые получают безналичные платежи, ничего не изменится:

«ФОП, которые получают выплаты с банковских счетов, т.е. условно говоря, инженеры, которые работают на украинские или иностранные компании, будут работать как и раньше. Все, что попадает по безналу на расчетные счета ФОП, не требует чека и соответственно — РРО» — заявил он.

Напомним, ранее Сергей Верланов сделал противоположное заявление, ФЛП 3-й группы единого налога даже при безналичных переводах должны будут использовать РРО. Но позже само ведомство опровергло эту информацию. Также уточняется, что использовать РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные средства для дальнейшего зачисления на текущий счёт продавца.

Что касается оплат за услуги картой (peer-to-peer-переводов, к примеру, на карты в «Приват24», monobank), глава ведомства отметил, что эти процессы попадают под банковскую тайну, налоговая их не контролирует и граждане сами должны решать, платить ли с таких поступлений налоги.

Вместе с тем, глава налоговой рассказал об этапах внедрения законов об обязательном использовании РРО.

К 19 января 2020 года ГНС должна опубликовать нормативные акты, необходимые для запуска программных РРО. Их можно будет использовать как техническое задание.

К февралю 2020 года налоговая служба должна представить прототип бесплатной программы — РРО в смартфоне.

Уже с 19 апреля 2020 года бизнес сможет перейти на использование электронных РРО. При этом отмечается, что ГНС предоставит открытый API, и любой разработчик сможет создать собственное решение и вывести его на рынок как электронный РРО.

С 1 октября 2020 года становится обязательным использование РРО для ФЛП, занимающихся определёнными видами деятельности. Это касается ФЛП, которые продают в онлайне, т.е. являются интернет-магазинами.

Также с 1 октября начнёт работать норма о «кэшбеке» — вознаграждении для покупателей в случае выявления нарушений использования РРО.

С 1 января 2021 года все ФОПы на 2 и 3 группе, которые работают с наличными средствами в том или ином виде, должны будут перейти на использование РРО.

Также Сергей Верланов прокомментировал идею налогообложения операций с криптовалютами. Он заявил, что сейчас в Украине этот вопрос законодательно не урегулирован, но но некоторые планы на этот счёт имеются.

«В условиях нормативной неопределенности я могу сказать только, что для криптовалюты и операций с ней нужно законодательное определение. Верховная Рада может определить это как финактив, тогда, соответственно, с криптовалютами будут работать без НДС, вести по ним отдельный учет и уплачивать налог с доходов», — отмечает чиновник.

Отметим, подобная схема описана в недавно зарегистрированном законопроекте о налогах с криптовалютных операций.

Источник: AIN