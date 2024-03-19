Направление поиска в Google возглавила Лиз Рейд — ранее она руководила поисковыми продуктами с искусственным интеллектом

Поиск Google получил нового руководителя. Этот бизнес возглавила Лиз Рейд, которая работает в Google более 20 лет. В последнее время она возглавляла направление поиска на базе искусственного интеллекта, известного как Search Generative Experience (SGE).

Повышение Рейд является частью больших изменений в поисковой команде Google. Панду Наяк, который занимал должность вице-президента направления поиска и был сосредоточен на различных аспектах качества поиска, теперь станет главным научным сотрудником поиска. Его заменит Чену Венкатачари, который также работал над продуктами ИИ в поиске. Тем временем Кэти Эдвардс, которая работала над Google News и Google Discover, приняла работу в команде долгосрочных ставок Google.

Эти изменения в руководстве свидетельствуют, что Google видит ИИ как основу будущего сервиса поиска. За 25 лет пользователи привыкли вводить ключевые слова в окно поиска и ожидать взамен кучу проранжированных ссылок. В мире, работающем на основе искусственного интеллекта, вы можете вместо этого загрузить фотографию, а модель Gemini подскажет вам, что на ней и как это купить. Вы можете задать вопрос в микрофон наушников и получить полный ответ из динамиков.

Генеральный директор Сундар Пичаи и другие годами говорили, что языковые модели и другие системы ИИ могут как улучшить качество результатов поиска, так и полностью изменить наше представление о сборе информации в интернете. Это становится особенно актуальным сейчас, когда сеть все больше наполняется материалами, созданными искусственным интеллектом и оптимизированными для SEO. В таких условиях сделать поиск Google снова отличным становится сложнее и важнее, чем когда-либо.

Рейд провела последние несколько лет, работая над поиском с искусственным интеллектом и мультипоиском, которые демонстрируют изменения в подходе и мышлении Google относительно поиска.

«Благодаря SGE мы можем удовлетворять более широкий спектр информационных потребностей и отвечать на новые типы вопросов, в том числе более сложные, например сравнение или длинные запросы», — написала Лиз Рейд.

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И скоро будет больше, сказала она.

Источник: The Verge

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