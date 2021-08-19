«Нарибалили» 18 млн грн. Кіберполіція у співпраці з monobank викрила фішинг-схему привласнення коштів через фейковий онлайн-магазин





Організатор здійснив таку «схему», перебуваючи під вартою в Херсонському СІЗО.

Кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчим управлінням Харківської поліції та у співпраці зі службою безпеки monobank викрили масштабну шахрайську схему з використанням фішингу, яка вражає своєю зухвалістю.

Організував схему 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували «робітників» в Інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих.

Сама ж схема полягала у привласненні коштів з банківських карток особливо довірливих українців та іноземців через підроблену сторінку доставлення торговельного онлайн-майданчика —зловмисники отримували від потерпілих реквізити їх банківських карток та надалі привласнювали гроші. За допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.

Слідством було встановлено, що шахраї реалізовували вказану схему також для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих — громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн. За даними правоохоронців, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

Додаткові деталі розповів співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі — він пожартував, що в Херсонському СІЗО розмістилась не тільки «служба безпеки» monobank, а й також «служби безпеки» ПриватБанку, Ощадбанку та навіть самого НБУ.

Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Дев’ятьом фігурантам оголосили підозри за статтями 225 (створення злочинної організації та участь у ній) та 190 (шахрайство). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.