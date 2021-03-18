NASA опубликовала рендеры будущего корабля SpaceX Dragon XL на фоне окололунной станции Gateway





NASA опубликовало новые качественные рендеры грядущего космического корабля SpaceX Dragon XL, разрабатывающегося для доставки грузов на окололунную станцию Gateway.

На этих рендерах показан не только корабль Dragon XL на фоне Земли и Луны, но и сама станция Gateway — ее сборка должна начаться в 2024 году.

В прошлом году из-за постоянных срывов сроков и отставания от графика испытаний SLS NASA решило отдать доставку грузов и модулей американским частным компаниям, а компания SpaceX ожидаемо первой получила контракт Gateway Logistics Services на снабжение Gateway — для этого компания Илона Маска должна разработать новый грузовой корабль Dragon XL на базе текущего грузовика Cargo Dragon, использующегося для доставки грузов на МКС. Согласно требованиям NASA, он будет способен доставлять на станцию до пяти тонн грузов за один полет.

В феврале 2021 года NASA также поручило компании SpaceX запуск первых двух модулей будущей орбитальной станции Gateway. Они отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy не раньше мая 2024 года.