Новости Наука и космос 08.04.2024 в 22:41 comment views icon

NASA опубликовала видео солнечного затмения, которое сейчас происходит

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Андрей Русанов

Автор сайта

NASA опубликовала видео солнечного затмения, которое сейчас происходит

NASA демонстрирует в X Twitter видео полного солнечного затмения, которое сейчас можно наблюдать в мексиканском городе Мазатлан.

Лаконичное сообщение говорит: «Наслаждайтесь этим. Мы получаем первые кадры полного солнечного затмения 2024 года, когда тень [Луны] падает на Землю в Мазатлане, Мексика».

Также NASA ведет трансляцию события в YouTube.

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Частичное затмение началось в 19.27 по киевскому времени, тогда оно наблюдалось с территории Гавайев. Фаза полного затмения началась в 19:51. В 21:27 Луна полностью закрыла Солнце. Эта фаза завершится в 22:46, а полностью затмение исчезнет в 23:48.


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