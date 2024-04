NASA опубликовала видео солнечного затмения, которое сейчас происходит

NASA демонстрирует в X Twitter видео полного солнечного затмения, которое сейчас можно наблюдать в мексиканском городе Мазатлан.

Лаконичное сообщение говорит: «Наслаждайтесь этим. Мы получаем первые кадры полного солнечного затмения 2024 года, когда тень [Луны] падает на Землю в Мазатлане, Мексика».

Take it all in.

We’re getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm

— NASA (@NASA) April 8, 2024