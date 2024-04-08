NASA опубликовала видео солнечного затмения, которое сейчас происходит

NASA демонстрирует в X Twitter видео полного солнечного затмения, которое сейчас можно наблюдать в мексиканском городе Мазатлан.

Лаконичное сообщение говорит: «Наслаждайтесь этим. Мы получаем первые кадры полного солнечного затмения 2024 года, когда тень [Луны] падает на Землю в Мазатлане, Мексика».

Take it all in. We’re getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm — NASA (@NASA) April 8, 2024

Также NASA ведет трансляцию события в YouTube.

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Частичное затмение началось в 19.27 по киевскому времени, тогда оно наблюдалось с территории Гавайев. Фаза полного затмения началась в 19:51. В 21:27 Луна полностью закрыла Солнце. Эта фаза завершится в 22:46, а полностью затмение исчезнет в 23:48.