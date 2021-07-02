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NASA, похоже, установило истинную причину поломки «Хаббла» — телескоп переведут на резервные модули управления

NASA, похоже, установило истинную причину поломки «Хаббла» — телескоп переведут на резервные модули управления

NASA, похоже, установило истинную причину поломки «Хаббла» — телескоп переведут на резервные модули управления


NASA опубликовало апдейт по ситуации с «Хабблом», который 13 июня прекратил научные наблюдения из-за сбоя в работе бортового компьютера NSSC-1. Инженерам удалось установить вероятную причину сбоя и готовится вернуть инструмент к нормальной работе.

Изначально считалось, что NSSC-1 вышел из строя из-за деградации модуля памяти, но предыдущие попытки оказались безрезультатными — проблему не решил ни перезапуск компьютера, ни переключение на резервный блок памяти. 23-24 июня инженеры провели комплексную проверку систем телескопа. В рамках одного из тестов они задействовали резервный компьютер NSSC-1, который не включали после проверки телескопа перед запуском телескопа в космос в 1990 году. Анализ данных показал, что модуль памяти не работал ни с одной из конфигураций. Это позволило исключить компьютер из списка потенциальных проблем.

В NASA теперь считают, что проблема либо в модуле CU/SDF (Command Unit / Science Data Formatter), отвечающим за форматирование и отправку команд и данных, либо в регуляторе мощности. В ближайшее время телескоп переведут либо на резервный модуль CU/SDF, либо на резервный регулятор мощности в зависимости от того, какой из компонентов сломался. По оценке NASA, потребуется около недели, чтобы проверить набор сервисных команд на симуляторе и провести удаленное обслуживание телескопа. Иными словами, ситуация с «Хабблом» должна разрешится до конца следующей недели.

«Хаббл» однажды уже пережил отказ модуля CU/SDF в 2008 году — тогда вернуть телескоп к работе помогло как раз переключение на резервный модуль. Спустя год весь блок управления и обработки данных заменили астронавты последней ремонтной экспедиции в рамках миссии «Атлантис» STS-125.

Долгожданный сменщик Хаббла» — «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) — должен был оказаться на орбите уже очень давно, но NASA уже несколько раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. Недавно он прошел финальный тест на развертывание главного зеркала и ничего не предвещало новый отсрочек, но все же запуск пришлось задержать еще на два месяца из-за необходимости проверки системы разделения головного обтекателя ракеты-носителя «Ариана-5», с которой в последних двух запусках были определенные проблемы (она создавала вибрацию полезной нагрузки выше допустимых пределов, хотя обошлось без повреждений). Теперь запуск «Джеймса Уэбба» планируется на середину ноября этого года.

Hubble Space Telescope: 30 лет в космосе

  • «Хаббл» — одна из самых известных и результативных орбитальных обсерваторий, находящихся в строю на сегодняшний день. Телескоп, который в свое время вывел астрономию на новый уровень и позволил совершить массу крупных открытий, вывели на орбиту еще в 1990 году и в последний раз миссия «Хаббла», рассчитанная на 15 лет, была продлена до 30 июня 2021 года. Ожидается, что обсерватория сможет проработать еще несколько лет и в ближайшее время NASA должна принять решение о продлении миссии.
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