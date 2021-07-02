NASA, похоже, установило истинную причину поломки «Хаббла» — телескоп переведут на резервные модули управления





NASA опубликовало апдейт по ситуации с «Хабблом», который 13 июня прекратил научные наблюдения из-за сбоя в работе бортового компьютера NSSC-1. Инженерам удалось установить вероятную причину сбоя и готовится вернуть инструмент к нормальной работе.

Изначально считалось, что NSSC-1 вышел из строя из-за деградации модуля памяти, но предыдущие попытки оказались безрезультатными — проблему не решил ни перезапуск компьютера, ни переключение на резервный блок памяти. 23-24 июня инженеры провели комплексную проверку систем телескопа. В рамках одного из тестов они задействовали резервный компьютер NSSC-1, который не включали после проверки телескопа перед запуском телескопа в космос в 1990 году. Анализ данных показал, что модуль памяти не работал ни с одной из конфигураций. Это позволило исключить компьютер из списка потенциальных проблем.

В NASA теперь считают, что проблема либо в модуле CU/SDF (Command Unit / Science Data Formatter), отвечающим за форматирование и отправку команд и данных, либо в регуляторе мощности. В ближайшее время телескоп переведут либо на резервный модуль CU/SDF, либо на резервный регулятор мощности в зависимости от того, какой из компонентов сломался. По оценке NASA, потребуется около недели, чтобы проверить набор сервисных команд на симуляторе и провести удаленное обслуживание телескопа. Иными словами, ситуация с «Хабблом» должна разрешится до конца следующей недели.

«Хаббл» однажды уже пережил отказ модуля CU/SDF в 2008 году — тогда вернуть телескоп к работе помогло как раз переключение на резервный модуль. Спустя год весь блок управления и обработки данных заменили астронавты последней ремонтной экспедиции в рамках миссии «Атлантис» STS-125.

Долгожданный сменщик Хаббла» — «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) — должен был оказаться на орбите уже очень давно, но NASA уже несколько раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. Недавно он прошел финальный тест на развертывание главного зеркала и ничего не предвещало новый отсрочек, но все же запуск пришлось задержать еще на два месяца из-за необходимости проверки системы разделения головного обтекателя ракеты-носителя «Ариана-5», с которой в последних двух запусках были определенные проблемы (она создавала вибрацию полезной нагрузки выше допустимых пределов, хотя обошлось без повреждений). Теперь запуск «Джеймса Уэбба» планируется на середину ноября этого года.