NASA профинансирует три проекта по разработке концепта ядерного космического двигателя

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Космическое агентство NASA вместе с Министерством энергетики США прилагают усилия к развитию космических ядерных технологий. Правительственная группа отобрала три предложения по проекту концепции реактора для ядерной тепловой двигательной установки. Реактор является критическим компонентом ядерного теплового двигателя, который будет использовать высокообогащенное урановое топливо.

Как ожидается, ядерная двигательная установка обеспечивает большую эффективность топлива по сравнению с химическими ракетными двигателями. Это потенциальная технология для пилотируемых и грузовых миссий на Марс, а также научных миссий за пределами Солнечной системы. Во многих случаях она позволит выполнять более быстрые и надежные миссии.

Каждый контракт, который будет заключён через Национальную лабораторию штата Айдахо Министерства энергетики США, оценивается примерно в $5 млн. Ведомство финансирует разработку различных стратегий проектирования для достижения установленных требований к производительности, которые могут помочь в исследовании дальнего космоса. Национальная лаборатория штата Айдахо Министерства энергетики США предоставит 12-месячные контракты трём компаниям. Каждая из них разработает концептуальный проект реактора, который может удовлетворить потребности будущих миссий.

BWX Technologies из Линчбурга, Вирджиния. Компания будет сотрудничать с Lockheed Martin.

General Atomics Electromagnetic Systems из Сан-Диего. Компания будет сотрудничать с X-energy LLC и Aerojet Rocketdyne.

Ultra Safe Nuclear Technologies из Сиэтла. Компания будет сотрудничать с Ultra Safe Nuclear Corporation, Blue Origin, General Electric Hitachi Nuclear Energy, General Electric Research, Framatome и Materion.

По окончании срока исполнения контрактов Национальная лаборатория штата Айдахо Министерства энергетики США проведёт анализ проекта концепции реактора и предоставит рекомендации NASA. НАСА будет использовать эту информацию, чтобы заложить основу для будущего проектирования и разработки технологий.

NASA также разрабатывает систему питания на основе деления ядра, предназначенную для использования на поверхности на Луне и Марсе. Космическое агентство намерено сотрудничать с Министерством энергетики США в сфере подготовки запроса на предоставление предложений от потенциальных исполнителей. Представители отрасли смогут предоставить свои проекты системы класса 10 кВт, которую NASA могло бы реализовать на поверхности Луны.

Напомним, ранее DARPA выбрала троих подрядчиков для программы DRACO – создания ядерной силовой установки для ближнего космоса.

Источник: NASA