NASA торопит подрядчиков подавать проекты пилотируемых кораблей для полётов на Луну





Американское аэрокосмическое агентство объявило о том, что начинает рассматривать предложения по созданию пилотируемых кораблей для полётов на Луну. С таким заключительным призывом к частным космическим компаниям представители NASA выступили после презентации звездолёта SpaceX Starship. Финальные предложения подрядчиков будут приниматься до 1 ноября.

Пилотируемые миссии на Луну являются важнейшей частью программы «Артемида», в рамках которой NASA планирует отправить астронавтов на поверхность спутника Земли в течение следующих пяти лет. Необходимо построить корабль, предназначенный для жизни на новой космической станции Gateway, которую NASA хочет построить на лунной орбите. Предполагается, что астронавты отправятся туда на сверхтяжёлой ракете Space Launch System (SLS), а уже оттуда на посадочных модулях полетят на Луну.

По мнению NASA, такой корабль должен соответствовать трём основным этапам: спуск на поверхность Луны, взлёт с поверхности Луны и транспортировка необходимого оборудования со станции Gateway на орбиту и обратно. Частным компаниям необходимо также указать способ доставки своих лунных модулей на станцию: ракетой Falcon Heavy (SpaceX), New Glenn (Blue Origin) или Space Launch System (Boeing). Из всех предложений NASA выберет две компании, которые пройдут все этапы создания своих модулей и отправки их на Gateway. Пилотируемые полёты с астронавтами на борту запланированы на 2024 и 2025 годы.

Планы планами, но всё зависит от того, сколько денег будет выделено космическому агентству в следующем году. Чтобы начать работу по программе «Артемида» администрация Трампа запросила для NASA дополнительные $1,6 млрд на следующий год в качестве поправки к бюджету. Причём $1 млрд пойдёт на разработку новых кораблей. Подкомитет Сената согласен выделить лишь $744 млн долларов. Окончательный вариант бюджета NASA на следующий год будет принят в ближайшее время.

Источник:The Verge