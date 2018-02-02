NASA установило контакт со спутником IMAGE, потерянным 13 лет назад

Есть такой шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом: вероятность наступления любого события обратно пропорциональна его желательности. Перефразируя на более простой язык, часто что-либо случается, когда ты меньше всего этого ждешь. Очередным доказательством этому служит то, что NASA только что снова обрело спутник, который потеряло в космосе более десяти лет назад.

Этим спутником является Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE), запущенный агентством в 2000 году для исследования атмосферной плазмы. Первоначальная программа миссии была рассчитана на два года, но после ее завершения спутник продолжал работать вплоть до 18 декабря 2005 года. После этой даты аппарат перестал реагировать на команды. Команда миссии надеялись, что затмение в 2007 году запустит процесс перезагрузки, но этого не случилось, после чего IMAGE, как писал Томас Дилан, «ушел смиренно в сумрак вечной тьмы».

И вот в начале этого месяца весьма неожиданно спутник, считавшийся утерянным навсегда, заметил астроном-любитель, который и сообщил об этом NASA. Спустя несколько недель (как вы понимаете за это время многие из подсистем вышли из строя) NASA все же удалось подтвердить, что это действительно IMAGE. Путем обратного инжиниринга специалистам космического агентства удалось обновить ряд подсистем и получить со спутника телеметрические данные, что и позволило подтвердить его идентификационный номер. В ближайшие несколько недель команда будет внимательно изучать полученные со спутника данные, чтобы получить больше подробностей касательно его нынешнего состояния и, возможно, в конечном итоге им удастся узнать, где же он пропадал все эти годы.

Источник: NASA и Engadget