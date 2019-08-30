NASA вновь предлагает школьникам придумать имя марсоходу Mars 2020





Американское аэрокосмическое агентство объявило о конкурсе коротких эссе «Name the Rover» в котором учащиеся американских государственных и частных школ в возрасте от 4 до 19 лет могут придумать имя роверу Mars 2020, а заодно объяснить, почему они выбрали то или иное название.

Конкурс продлится до 1 ноября 2019 года и будет разделён на три группы в зависимости от категории обучения (K-4, 5-8, 9-12). В каждой из них выберут лидеров на основании самых значимых и оригинальных названий и лучших эссе. В итоге NASA отберёт 52 полуфиналиста в каждой из групп, все они будут представлять свой штат или территорию. В финал выйдут девять претендентов, а победителя выберут путём публичного голосования в январе 2020 года. Его имя мы узнаем 18 февраля, ровно за год до запланированного приземления марсохода в кратере Джезеро.

Этот не первый подобный конкурс, организованный NASA. У агентства есть традиция предлагать детям давать имена марсоходам. К примеру, название марсохода Curiosity 10 лет назад придумала 12-летняя школьница Клара Ма из Канзаса. В том конкурсе её идея оказалась лучшей среди 9 тыс. предложений.

Источник: Engadget