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NASA вновь предлагает школьникам придумать имя марсоходу Mars 2020

NASA вновь предлагает школьникам придумать имя марсоходу Mars 2020

NASA вновь предлагает школьникам придумать имя марсоходу Mars 2020


Американское аэрокосмическое агентство объявило о конкурсе коротких эссе «Name the Rover» в котором учащиеся американских государственных и частных школ в возрасте от 4 до 19 лет могут придумать имя роверу Mars 2020, а заодно объяснить, почему они выбрали то или иное название.

Конкурс продлится до 1 ноября 2019 года и будет разделён на три группы в зависимости от категории обучения (K-4, 5-8, 9-12). В каждой из них выберут лидеров на основании самых значимых и оригинальных названий и лучших эссе. В итоге NASA отберёт 52 полуфиналиста в каждой из групп, все они будут представлять свой штат или территорию. В финал выйдут девять претендентов, а победителя выберут путём публичного голосования в январе 2020 года. Его имя мы узнаем 18 февраля, ровно за год до запланированного приземления марсохода в кратере Джезеро.

Этот не первый подобный конкурс, организованный NASA. У агентства есть традиция предлагать детям давать имена марсоходам. К примеру, название марсохода Curiosity 10 лет назад придумала 12-летняя школьница Клара Ма из Канзаса. В том конкурсе её идея оказалась лучшей среди 9 тыс. предложений.

Источник: Engadget

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