NASA восстановила связь со спутником CAPSTONE после кратковременного сбоя

Миссия NASA CAPSTONE проходит с переменным успехом. После успешного старта ракеты Rocket Lab Electron и вывода спутника в космос миссию постигла неудача.

После запуска CAPSTONE провёл почти неделю на орбите планеты, чтобы набрать достаточный импульс и отправиться к Луне. Но вскоре после того, как спутник вырвался из гравитационного колодца Земли, центр управления потерял связь с космическим кораблём. Почти сутки потребовались специалистам NASA, чтобы восстановить связь.

Хотя ситуация вызывала беспокойство, в NASA учитывали ​​возможность возникновения трудностей.

«При необходимости у миссии будет достаточно топлива, чтобы на несколько дней отложить первоначальный манёвр по коррекции траектории после разделения», — заявил представитель NASA в понедельник.

Теперь 25-килограммовый спутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment – Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) должен совершить 4-месячный полёт к Луне. Он должен будет достичь целевой точки к 13 ноября, а затем должен занять запланированную окололунную гало-орбиту (NRHO).

Основная цель миссии состоит в том, чтобы протестировать и проверить расчётные параметры этой орбиты, которая ранее никогда не использовалась на практике. Согласно расчётам, на такой орбите притяжение Земли и Луны «уравновешиваются», что обеспечивает её стабильность при минимальных потребностях в топливе для коррекции. Если всё пойдёт по плану, спутник проведёт на орбите полгода. В дальнейшем эту орбиту планируется использовать для размещения обитаемой станции Gateway в рамках проекта Artemis.

Источник: Engadget