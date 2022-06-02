NASA выбрало частные компании Axiom Space и Collins Aerospace для разработки первых за четыре десятилетия новых скафандров

Костюмы американских астронавтов для выхода в космос все чаще выходят из строя. 23 марта у астронавта Европейского космического агентства Матиаса Маурера в шлеме появилась вода. И до этого подобных случаев был немало. Скафандры Extravehicular Mobility Unit или EMU попросту износились. Поэтому 1 июня NASA объявило, что выбрало частные компании Axiom Space и Collins Aerospace для разработки космического костюма под названием EVA. Он должен подходить для астронавтов разных габаритов, как мужчин, так и женщин. Также Axiom Space и Collins Aerospace создадут системы выхода в открытый космос для работы за пределами Международной космической станции, исследования лунной поверхности в рамках миссии Artemis («Артемида») и подготовки к полетам человека на Марс.

Компании были выбраны в результате запроса контракта на услуги по исследованию внекорабельной деятельности (xEVAS). Договор позволяет выбранным поставщикам конкурировать за заказы до 2034 года. Контракт xEVAS с бессрочной поставкой и неопределенным количеством, основанный на промежуточных этапах, имеет совокупную максимальную потенциальную ценность 3,5 миллиарда долларов за выполнение всех задач.

Первые задачи будут включать разработку и обслуживание первой демонстрации за пределами космической станции на низкой околоземной орбите и посадку на Луну (Artemis III). Каждый партнер вложит в разработку значительную сумму собственных средств. Они смогут получить скафандры и изучить другие коммерческие приложения, не относящиеся к NASA.

Эксперты американского аэрокосмического агентства определили технические стандарты и стандарты безопасности, по которым будут создаваться скафандры. А коммерческие партнеры сделают проектирование, разработку, квалификацию, сертификацию и наладят производство скафандров и вспомогательного оборудования для космической станции и миссий Artemis.

Дэн Бербанк из Collins отметил, что размер космического костюма его компании можно «изменить» примерно за 30 минут. И разработка будет вестись в партнерстве с ILC Dover и Oceaneering.

Майк Саффредини из Axiom Space добавил, что контракт на скафандры позволит его компании нанять еще 300 человек для работы над проектом.

«Для нас это исторический день. Эти костюмы войдут в историю, когда мы доберемся до Луны. Ими воспользуются первый цветной человек и первая женщина», — сказала заявила Ванесса Вич, директор Космического центра Джонсона в NASA.

Программа Artemis Moon направлена ​​на возвращение людей на поверхность Луны в 2025 году, при этом астронавты в конечном итоге будут проводить недели или месяцы на поверхности земного спутника во время миссий, которые, как ожидается, будут запускаться один раз в год в период с 2027 года по 2030-е годы.