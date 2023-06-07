Нашествие порнодипфейков. ФБР говорит, что ИИ все чаще используют для создания откровенного контента и шантажа

В понедельник Федеральное бюро расследований США сообщило о большом количестве случаев использования ИИ для создания порнодипфейков и последующего шантажа, как взрослых, так и несовершеннолетних.

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«ФБР продолжает получать заявления от жертв, включая несовершеннолетних и взрослых, чьи фотографии или видео были изменены на откровенный контент. Далее они публично распространяются в социальных сетях или на порнографических веб-сайтах с целью преследования жертв или вымогательства денег», – пишут чиновники.

Рост количества обращений пришелся на апрель 2023 года, и обычно злоумышленники требовали:

Оплату (например, деньги, подарочные карты), угрожая распространить изображение в соцсетях или отправить друзьям, или семье.

Отправить реальные изображения или видео сексуального характера.

В настоящее время представлено немало программного обеспечения и облачных сервисов для создания таких фейков – начиная со свободно доступных предложений с открытым кодом, заканчивая доступом через учетные записи по подписке. В последние годы быстрого развития генеративного ИИ, единственное, что нужно для создания достаточно реалистичного контента – изображение лица человека.

Значительная часть сервисов якобы включает средства защиты, которые предотвращают создание дипфейков – например, функция встроенной проверки, которая определяет «несоответствующий контент». На практике эти меры легко обойти или найти альтернативные варианты.

«‎Мошенники часто получают снимки из социальных сетей или других публичных платформ. Многие пострадавшие даже не знали, что их изображения копировали, изменяли и распространяли, пока кто-то другой не обратил на это внимание‎», — заявили представители ФБР.

Люди, которые уже столкнулись с порнодипфейками и вымогательством, должны сохранить все доказательства: любые скриншоты, тексты, записи разговоров, электронные письма, документирующие имена пользователей, адреса электронной почты, веб-сайты или названия платформ, которые использовались для общения, и IP-адреса; и сразу обратиться в правоохранительные органы.