Реалістичний діпфейк стендап-коміка Джо Роґана рекламує у Tik-Tok таблетки для потенції

З розвитком штучного інтелекту відтворювати цифрові версії людей і симулювати їхні голоси стало набагато легше. Технології запросто можуть “вкласти” в уста знаменитостей чи політиків фейкові заяви (як от ніби-то “звернення Володимира Зеленського із повідомленням про капітуляцію”), або “примусити” їх робити дивні речі (наприклад, порнокліпи, в яких додають зображення відомих акторів без їхньої згоди). А нещодавно від таких технологій постраждав стендап-комік та ведучий подкасту Джо Роґан.

Відео, де фейковий Роґан розповідає про продукт-стимулятор тестостерону під назвою Alpha Grind, нині активно поширюється у TikTok. Комік ніби-то розповідає, що препарат займає високі позиції в Amazon при введенні запиту “підсилення лібідо для чоловіків”, а також фактично “збільшує розміри, там внизу”.

Deepfake scams are here, and we’re not ready. pic.twitter.com/NtPKWGCULi

Ті, хто чув ведучого раніше, могли помітити, що його голос на відео звучить дещо інакше, і є частини, де помітно проблеми з синхронізацією губ. Однак ролик все одно змусив багатьох користувачів повірити в його реальність.

Ендрю Д. Губерман, гість шоу Роґана, пізніше повідомив, що це підробка, а говорили вони про зовсім інші речі.

They created a false conversation. We never had. We were talking about something very different.

— Andrew D. Huberman, Ph.D. (@hubermanlab) February 12, 2023