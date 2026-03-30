30.03.2026

iPhone 18 Pro получит на 35% меньший Dynamic Island: появились фото чехлов

Вадим Карпусь

iPhone 18 Pro отримає на 35% менший Dynamic Island: з’явилися фото чохлів

Согласно новым утечкам, Apple готовит заметное изменение дизайна для iPhone 18 Pro — уменьшенный участок Dynamic Island. Фото защитного стекла, которые появились в сети, показывают значительно более компактный вырез под фронтальные сенсоры.


Речь идет о так называемом таблеткообразном отверстии в дисплее для системы TrueDepth, обеспечивающей работу функции Face ID. По данным утечки, его ширина уменьшится с 20,76 мм (в iPhone 17 Pro) до 13,49 мм. Это примерно на треть меньше — фактически минус 35%.

Слухи о редизайне фронтальной панели циркулируют уже несколько месяцев: от вариантов с отверстием в углу до полного отказа от изменений. Единственное, в чем аналитики сходятся, так это в том, что Apple пока не смогла полностью спрятать камеру и сенсоры под дисплей. Наиболее вероятный сценарий, когда произойдет уменьшение и частичное «погружение» компонентов в панель, что и позволяет уменьшить вырез.

Дополнительные детали из утечки подтверждают эту версию: компания может перенести часть элементов Face ID, например инфракрасный излучатель, под экран. Именно это позволяет сократить физическое пространство, которое занимает Dynamic Island.


Меньший вырез имеет практическую пользу. Во-первых, он перекрывает меньше контента на дисплее. Во-вторых, увеличивает полезную площадь самой Dynamic Island. Apple активно использует эту зону для отображения фоновых процессов, например, навигации, таймеров или воспроизведения музыки. Дополнительные пиксели позволят вмещать больше информации в этих мини-виджетах.

Также сообщается, что рамки дисплея, по предварительным данным, останутся без изменений. То есть вся эволюция происходит именно вокруг выреза, а не габаритов экрана.

Изначально уменьшенное отверстие Dynamic Island, вероятно, появится только в Pro-версиях. Базовый iPhone 18 может получить старый вариант с более широким вырезом и выйти позже — весной 2027 года, примерно через полгода после дебюта Pro-моделей и складного iPhone Fold. В то же время отдельные источники предполагают, что новый дизайн могут распространить на всю линейку, включая стандартные и Air-версии. Окончательного подтверждения этому пока нет.

Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Vivo X300 Ultra от $1012 получил 200 МП зум, профессиональное видео и телеконвертер
В Украине хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами и планшетами
Почти планшет: Xiaomi Redmi 15A за $137 получил экран 6,9" и батарею 6300 мА-ч
Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер
Смартфоны за $400 могут потерять часть фишек — но есть и плюс
Вышел Tecno Spark 50 5G: дизайн как у Pixel 10, батарея 6500 мА-ч и цена $180
Xbox Games Showcase 2026 объявлен: Gears of War E-Day и 25 лет Xbox в один день
Еще один удар по геймерам: Micron будет скупать GDDR для видеокарт
GSC и АТБ готовят коллаборацию? В сети подогрели слухи о карточках S.T.A.L.K.E.R. 2 в ожидании официального анонса
Motorola официально назвала дату релиза Razr Fold официально назвала дату релиза Razr Fold
Украинский бизнесмен Максим Криппа стал совладельцем Burny Games — студии с 65 млн скачиваний
TurboQuant от Google обвалил цены на DDR5
