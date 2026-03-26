Смартфоны за $400 могут потерять часть фишек — но есть и плюс

Рост цен на оперативную память и накопители может больно ударить по среднему сегменту смартфонов. По данным утечек, производители могут начать возвращаться к упрощенным решениям, и это касается даже моделей в районе $400.





Информацию обнародовал известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo, а впоследствии ее подхватили профильные медиа. Речь идет о так называемом «классе 3K» — смартфонах с ценой около 3000 юаней (примерно $435). В эту категорию входят такие модели, как Samsung Galaxy A57, Google Pixel 9a, а также устройства уровня Oppo Reno15 и OnePlus Ace 6T.

Согласно утечке, следующие поколения могут получить заметные упрощения по сравнению с нынешними моделями:

конфигурацию 8 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенного хранилища вместо более широкого выбора конфигураций

дисплеи с частотой 90 Гц и каплевидным вырезом вместо более современных панелей

гибридные слоты SIM + microSD

пластиковые рамки корпуса

более простые сканеры отпечатков пальцев

Причина проста — деньги. По данным Counterpoint Research, уже в первом квартале 2026 года оперативная память составляла около 14% себестоимости среднего смартфона (8 ГБ LPDDR5X + 256 ГБ UFS 4.0), а накопитель — еще 11%. Во втором квартале эти показатели могут еще вырасти. Уменьшение объема памяти не решает проблему, поэтому производители вынуждены экономить на других компонентах: дисплеях и материалах корпуса. Также вариантом является использование хранилища меньшего объема. А если пользователю этого будет мало, он сможет за собственные средства докупить карту памяти, как было еще несколько лет назад.





Реакция пользователей оказалась неоднозначной. В соцсетях шутят, что бум ИИ фактически отбрасывает смартфоны назад в развитии. Это касается возвращения экранов с частотой 90 Гц и каплевидных вырезов. Но один аспект вызвал позитив — слот для карт памяти microSD. Многие пользователи прямо поддержали его возможное возвращение, ведь это дает больше гибкости: можно взять более дешевую версию смартфона и расширить память позже. Некоторые также упомянули о 3,5-мм аудиоразъеме, но его возвращение выглядит менее вероятным.

Пока что все эти изменения остаются на уровне утечки. Нет подтверждения, появятся ли такие решения уже в следующем поколении смартфонов, или позже — или не появятся вообще.

В любом случае рынок смартфонов входит в фазу, где более дорогая память заставляет производителей искать баланс и местами отступать назад или повышать цены. Если виток подтвердится, средний сегмент может стать проще по характеристикам.

Источник: notebookcheck