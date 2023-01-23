Наталья Денисенко, Сергей Притула, Олег Скрипка — голоса героев мультфильма «Мавка. Лісова пісня»

Студия Animagrad (FILM.UA Group) раскрыла полный звездный состав актеров дубляжа мультфильма «Мавка. Лісова пісня». Этот анимационный фильм объединил вокруг себя известных украинских актеров, певцов, музыкантов, культурных деятелей и телеведущих. Авторы подготовили специальное видео, чтобы зрители могли увидеть и услышать звездный состав, а также анимационных героев из Мира Людей и Мира Леса, которых они озвучили.

Сообщается, что главная героиня Мавка заговорит голосом Натальи Денисенко, актрисы театра, кино и дубляжа. Движения и пластику Берегине Леса подарила прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Кухар, а певица Кристина Соловой исполнила в мультфильме две песни «Мавки».

Телеведущий, ноумен и волонтер Сергей Притула подарил свой голос чопорному Фролу, стилисту Килины. Озвучивание прошло еще до начала полномасштабной войны. Участие в проекте «Мавка» стало заключительной работой Сергея в развлекательной сфере, этим он завершил свою карьеру актера и шоумена.

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Музыкант Олег Скрипка дублировал Повелителя Небытия, одного из четырех Высших Духов Природы – Сидящего в Скале. А народная артистка Украины и актриса Наталья Сумская воплотила роль Знахарки, мудрой целительницы.

Актер Назар Заднепровский подарил свой голос почтенному Старейшине Леса Лесовику. Дядя Лев заговорил голосом музыканта Олега Фагота Михайлюты.

Телеведущая Екатерина Осадчая получила возможность дублировать сразу нескольких героинь – украинских женщин разных возрастов. Для этого ей пришлось менять тембр голоса, учитывая, какую именно героиню она будет озвучивать. Нина Матвиенко, певица и народная артистка Украины, расскажет предысторию, с которой начинается мультфильм.

К процессу дублирования также присоединились участники этногруппы «ДахаБраха» – Нина Гаренецкая, Марко Галаневич, Елена Цыбульская и Ирина Коваленко. Они стали прообразами для героев ленты и «сыграли» самих себя – музыкантов, друзей Лукаша, вдохновивших его слушать себя и идти к своей мечте. Кроме того, группа создала саундтреки к мультфильму – адаптацию народной песни «Кроковеє колесо» и аутентичную украинскую «Веснянку», которой анимационные персонажи встречают весну. Также в мультфильме прозвучит песня из народного творчества «Шо з-под дуба» в исполнении группы.

Анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» по мотивам пьесы Леси Украинки выйдет в прокат 2 марта 2023 года.