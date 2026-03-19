19.03.2026

Netflix раскрыл дату выхода "Приключений Клиффа Бута" с Брэдом Питтом

Катерина Левицкая

«Пригоди Кліффа Бута» від Netflix отримають «гігантський» бюджет і 120+ акторів на чолі з Бредом Піттом

Фильм Дэвида Финчера, который продолжает события «Однажды в Голливуде», выйдет в августе 2026 года. Однако неизвестно, будет ли это исключительно релиз на Netflix, или же совместный с кинотеатрами.


Производство «Приключений Клиффа Бута» завершилось в декабре и обошлось Netflix, по предварительным оценкам, в $200 млн. Фильм продолжает историю «Однажды в Голливуде», но сосредотачивается исключительно на персонаже Брэда Питта, который теперь работает не каскадером, а голливудским фиксером.

Ожидалось, что фильм станет десятым и последним фильмом Квентина Тарантино. Однако он пересмотрел свои планы, продал сценарий Netflix и уступил режиссерское место Дэвиду Финчеру. Несмотря на это, ходили слухи, что Квентин был постоянным гостем на съемках и даже имел дополнительный режиссерский стул рядом с основным.

Кроме Питта, если довериться первому тизеру, в «Приключениях Клиффа Бута» сыграли Карла Гуджино, Ягья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Каан, Кори Фогельманис и Каррен Карагулян. Рик Далтон в исполнении Леонардо Ди Каприо заметно отсутствует, хотя были надежды хотя бы на камео.


Это уже третий фильм, который Финчер режиссирует для Netflix в рамках многолетнего эксклюзивного соглашения; ранее вышли «Киллер» и «Манк», в дополнение к сериалу «Охотник за разумом». В прошлом Финчер уже имел опыт сотрудничества с Брэдом Питтом, которое отметилось такими культовыми фильмами как «Бойцовский клуб» «Семь» и «История Бенджамина Баттона».

Ранее инсайдеры писали, что Netflix организовал масштабные съемки для «Приключений Клиффа Бута»: с привлечением 128 актеров, 428 членов съемочной группы и около 4000 статистов.

Дэвид Финчер снял «Приключения Клиффа Бута» с помощью ИИ: от компании, которую Netflix купил за $600 млн

Источник: World of Reel

