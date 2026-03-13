Дэвид Финчер снял "Приключения Клиффа Бута" с помощью ИИ: от компании, которую Netflix купил за $600 млн

Катерина Левицкая

«Приключения Клиффа Бута» станет первым крупным фильмом, который испытает на экране ИИ от InterPositive: компании Бена Аффлека, которую недавно приобрел Netflix за немалые деньги.


По сообщениям Bloomberg, стоимость сделки между Netflix и InterPositive оценивается в $600 млн. Это одна из крупнейших покупок в истории стриминга, хотя фактическая цена, уплаченная наличными, будет меньшей, говорят осведомленные источники. Владельцы InterPositive заработают еще больше, если компания достигнет «определенных целевых показателей».

Netflix приобрел InterPositive, чтобы ускорить использование ИИ в своем кинопроизводстве. Стартап разработал набор инструментов, которые позволяют режиссерам изменять уже отснятые материалы: например, удалить лишние элементы или настроить фон. Дэвид Финчер уже использовал продукт в предстоящем фильме «Приключения Клиффа Бута» с участием Брэда Питта.

«Процесс кинопроизводства с самого начала был одним долгим технологическим прогрессом», — заявил Аффлек во время объявления сделки. «Мы всегда стремились сделать его более реалистичным, более честным, и я надеюсь, что InterPositive — это еще одна итерация или шаг в этой долгой и многогранной истории».

Аффлек втайне основал InterPositive при поддержке инвестиционной фирмы RedBird Capital Partners. После нескольких лет работы над технологией в 2025 году он начал привлекать дополнительные инвестиции. Переговоры велись с несколькими венчурными фирмами и голливудскими компаниями, в результате — Netflix разглядел в технологии собственный производственный инструмент.


Что известно о фильме «Приключения Клиффа Бута»?

«Приключения Клиффа Бута» — это спиноф к фильму «Однажды в Голливуде», который сосредотачивается на персонаже Брэда Питта. На этот раз Бут, ранее известный зрителям как каскадер, выступает в роли голливудского фиксера. Ожидалось, что проект станет десятым и последним фильмом Тарантино, но тот продал сценарий Netflix за $20 млн и отдал вакантное место режиссера Дэвиду Финчеру. Последний, напомним, уже работал с Питтом над такими культовыми лентами как «Семь», «История Бенджамина Баттона» и «Бойцовский клуб».

Кроме Питта, судя по первому тизеру, в фильме покажут Элизабет Дебики, Яхью Абдула-Матина II, Скотта Каана, Карлу Гуджино, Холта Маккеллени, Джейби Тадену и Тимоти Олифанта. Точная дата релиза «Приключений Клиффа Бута» пока неизвестна, но можно рассчитывать на 2026 год.

