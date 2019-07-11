Новости
Natus Vincere (Na’Vi) выступят на чемпионате The International 2019

Natus Vincere (Na’Vi) выступят на чемпионате The International 2019

Natus Vincere (Na’Vi) выступят на чемпионате The International 2019


Команда украинского киберспортивного клуба Na’Vi (Natus Vincere) прошла в финальный этап чемпионата The International 2019 по Dota 2. В гранд-финале региональной квалификации они одержали победу над Winstrike Team со счетом 3:0. Ранее команды встречались в групповой стадии и тогда коллектив с украинцем Владиславом «Crystallize» Кристанеком оказался сильнее в противостоянии формата best-of-1.

NAVI вышли в плей-офф отборочных с четвертого места в группе. В первом матче финальной стадии Natus Vincere уступили Vega Squadron со счётом 1:2 и упали в нижнюю сетку. На пути к гранд-финалу они выбили из турнира Team Empire и Vega Squadron.

Закрытая квалификация для СНГ на The International 2019 прошла с 7 по 10 июля в онлайне. Восемь команд посеяли в группу с круговой системой. Все матчи провели до одной победы. Четыре лучших коллектива прошли в плей-офф формата double-elimination. Встречи до гранд-финала сыграли до двух побед, решающий матч — до трех.

Команда NAVI в полном составе и тренер Андрей Mag Чипенко

Нынешний состав NAVI: Акбар «SoNNeikO» Бутаев (Саппорт 5 позиции, капитан), Владислав «Crystallize» Кристанек (Керри), Идан «Magical» Варданян (Мидлейнер), «Евгений Blizzy» Ри (Оффлейнер), Бакыт «Zayac» Эмилжанов (Саппорт 4 позиции).

Напомним, The International 2019 пройдет с 20 по 25 августа в Шанхае на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». На протяжении шести дней 18 сильнейших команд со всего света будут соревноваться за внушительный призовой фонд и чемпионское звание. К настоящему времени призовой фонд уже превышает $26,5 млн и продолжает пополняться за счет продаж боевых пропусков и уровней к нему.

Источник: cybersport

  • Dota 2 — одна из самых сложных и самых популярных дисциплин в киберспорте. В ней игроки, разделенные на две противоборствующие команды по пять человек, играют за одного из 113 персонажей с уникальными и изменяемыми характеристиками.
  • The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. В прошлом году победителем турнира The International стала команда из Европы OG (ранее известная как monkey Business). За победу игроки получили более $11 млн.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить