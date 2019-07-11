Natus Vincere (Na’Vi) выступят на чемпионате The International 2019





Команда украинского киберспортивного клуба Na’Vi (Natus Vincere) прошла в финальный этап чемпионата The International 2019 по Dota 2. В гранд-финале региональной квалификации они одержали победу над Winstrike Team со счетом 3:0. Ранее команды встречались в групповой стадии и тогда коллектив с украинцем Владиславом «Crystallize» Кристанеком оказался сильнее в противостоянии формата best-of-1.

NAVI вышли в плей-офф отборочных с четвертого места в группе. В первом матче финальной стадии Natus Vincere уступили Vega Squadron со счётом 1:2 и упали в нижнюю сетку. На пути к гранд-финалу они выбили из турнира Team Empire и Vega Squadron.

Закрытая квалификация для СНГ на The International 2019 прошла с 7 по 10 июля в онлайне. Восемь команд посеяли в группу с круговой системой. Все матчи провели до одной победы. Четыре лучших коллектива прошли в плей-офф формата double-elimination. Встречи до гранд-финала сыграли до двух побед, решающий матч — до трех.

Нынешний состав NAVI: Акбар «SoNNeikO» Бутаев (Саппорт 5 позиции, капитан), Владислав «Crystallize» Кристанек (Керри), Идан «Magical» Варданян (Мидлейнер), «Евгений Blizzy» Ри (Оффлейнер), Бакыт «Zayac» Эмилжанов (Саппорт 4 позиции).

Напомним, The International 2019 пройдет с 20 по 25 августа в Шанхае на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». На протяжении шести дней 18 сильнейших команд со всего света будут соревноваться за внушительный призовой фонд и чемпионское звание. К настоящему времени призовой фонд уже превышает $26,5 млн и продолжает пополняться за счет продаж боевых пропусков и уровней к нему.

Источник: cybersport