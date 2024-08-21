Наушники Xiaomi Buds 5 и фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 поступили в продажу в Украине

В Украинскую продажу поступили новые портативные устройства Xiaomi: беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 и фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9.

Xiaomi Buds 5

Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Buds 5 имеют активное шумоподавление для фильтрации окружающего шума и поддерживают технологию воспроизведения аудио в оригинальном качестве без сжатия. Также они предлагают разнообразные звуковые эффекты, разработанные в сотрудничестве с Harman AudioEFX. Xiaomi Buds 5 можно подключить одновременно к двум устройствам. Заявлена поддержка Google Fast Pair.

Наушники Xiaomi Buds 5 имеют вес по 4,2 г. Они имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Батарея (с учетом кейса) обеспечивает до 39 часов автономной работы. Новинка представлена в сдержанных цветах: титановом и белом. Цена Xiaomi Buds 5 составляет 5499 грн.

Xiaomi Smart Band 9

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 получил 1,62-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 1200 нит и частотой обновления 60 Гц. Устройство позволяет отслеживать показатели во время тренировок, а также мониторить общее состояние здоровья. Новинка дает возможность отслеживать структуру сна, его ритмичность, исследовать риски, связанные с нарушениями дыхания. Браслет поддерживает 150 спортивных режимов тренировки. В Xiaomi Smart Band 9 увеличена емкость батареи до 233 мА-ч, благодаря чему время работы фитнес-браслета на одном заряде увеличено до 21 дня при обычной нагрузке. Фитнес-браслет имеет вес 27,4 г. Цена Xiaomi Smart Band 9 составляет 1699 грн.

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