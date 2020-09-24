«Навчайся. Грай. Працюй»: Ubisoft и EdEra запустили в Украине бесплатный онлайн-курс по разработке игр





Геймстудия Ubisoft Ukraine, IТ Ukraine Association и студия онлайн-образования EdEra запустили в Украине бесплатный online-курс по разработке игр «Навчайся. Грай. Працюй». Он расскажет детям, родителям, учителям и всем, кто интересуется игровой индустрией, как превратить страсть к компьютерным играм в успешную карьеру в одной из самых перспективных индустрий XXI века.

Online-курс «Навчайся. Грай. Працюй» является полностью бесплатным, после его прохождения студенты получат сертификат на один академический час. Слушателей курса ждет экскурсия по киевскому офису компании Ubisoft, знакомство с пятью основными направлениями работы в разработке игр (игровой дизайн, программирование, тестирование, арт, менеджмент) и дополнительные материалы для изучения дома и в классе.

Зарегистрироваться на онлайн-курс по разработке игр «Навчайся. Грай. Працюй» можно по следующей ссылке.

«Мы очень рады и вдохновлены нашим совместным проектом с IT Ukraine Association и образовательной платформой EdEra. Наши эксперты Ubisoft с удовольствием присоединились к нему, чтобы показать и рассказать школьникам, что происходит за кулисами игровой индустрии. Надеемся, что благодаря курсу сможем вдохновить школьников задуматься относительно будущей карьеры в геймдеве, ведь наш курс будет отражать основные направления работы в разработке игр. Гордимся, что мы с нашими партнерами стали первыми, кто имеет возможность изменить представление как школьников, так и их родителей про игровую индустрию и ее возможности и перспективы» — отметила Елена Бондарева, HR-менеджер Ubisoft.

Отметим, что компания Ubisoft является одним из лидеров мировой игровой индустрии. В Украине компания представлена ​​двумя студиями, Ubisoft Kyiv и Ubisoft Odesa, которые сосредоточены на усилении присутствия Ubisoft на всех платформах, с основной экспертизой на ПК. Ubisoft Kyiv была основана в 2008 году и является одной из крупнейших GameDev студий в Украине, которая принимала участие в разработке таких блокбастеров, как Assassin’s Creed, Far Cry, Steep, Watch Dogs, Trials, Rainbow Six, Ghost Recon и других. Ubisoft Odesa открылась в марте 2018 года и работала над разработкой Trials, Ghost Recon.

Источник: EdEra