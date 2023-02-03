Apple отчиталась о наибольшем сокращении квартальной выручки с 2016 года и 2 млрд активных устройств в мире

В ночь на 3 февраля Apple отчиталась за последний квартал 2022 года (закончился 31 декабря 2022 года) и отметила очередное важное достижение — количество устройств с активной установленной базой Apple перевалило за 2 миллиарда. Это означает, что в активном использовании во всем мире находится более 2 млрд iPhone, iPad, Mac и других устройств. Но есть и плохая новость – спад квартального дохода. Выбрали главное из отчета.

Первое за три года падение квартального дохода Apple

По итогам рождественского квартала выручка Apple составила $117,2 млрд — на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это произошло впервые с 2019 года и это самый большой спад квартального дохода с 2016 года.

Гендиректор Apple Тим Кук назвал три фактора, которые повлияли на финансовые результаты компании: укрепление курса доллара, проблемы с производством в Китае (мы много писали об этом ранее ), которые повлияли на поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и общая макроэкономическая ситуация .

Большинство направлений бизнеса показали спад, за исключением мощного роста iPad и сервисов. Apple отдельно отмечает, что Сервисы установили новый рекорд по выручке — $20,7 млрд против $19,5 млрд год назад. Подробные данные о продажах Apple по основным категориям ниже:

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Квартальные продажи по категориям:

iPhone — $65,7 млрд (падение на 8,17%);

Mac — $7,7 млрд (спад на 28,66%);

iPad — $9,4 млрд (рост на 29,6%);

Нательные устройства, устройства для дома и аксессуары (AirPods, Apple Watch, HomePod и другие) – $13,5 млрд (падение на 8,3%);

Сервисы (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $20,7 млрд (рост на 6,4%).

Во всех регионах наблюдается спад выручки. Сильнее всего продажи Apple упали в Китае и Европе, что в целом вполне ожидаемо. В то же время, на домашнем рынке США также ощутимый спад. Подробные данные по выручке Apple по регионам – в таблице ниже.

Распределение выручки по регионам

Регион Трехмесячный период, завершившийся 31 декабря 2022, млрд дол. Трехмесячный период, завершившийся 25 декабря 2021 г., млрд дол. Америка 49,278 51,496 Европа 27,681 29,749 Китай 23,905 25,783 Япония 6,755 7,107 Остальные Азии 9,535 9,810 Всего 117,154 123,945 Тим Кук также рассказал, что Apple сокращает расходы и замедляет наем сотрудников. В то же время он подчеркнул, что сокращение штата станет крайней мерой, на которую компания может пойти в случае сильного ухудшения ситуации. Пока Apple считает, что ей удастся пройти через непростые времена без массовых увольнений. Акции Apple на премаркете после публикации отчета несколько упали в цене, но, в общем, это привычная ситуация.

2 миллиарда активных устройств

Эта цифра — яркое свидетельство быстрого роста компании, которая пересекла отметку в 1 миллиард активных устройств в 2016 году и достигла 1,5 миллиарда в начале 2020 года. Последний раз Apple делилась статистикой по активным устройствам ровно год назад — тогда благодаря рекордным продажам парк устройств Apple превысил 1,8 млрд. долларов.

Можно также упомянуть, что в начале года iPhone исполнилось 16 лет , а в сентябре 2021 года линейка пересекла отметку в 2 млрд проданных экземпляров . На сегодняшний день в мире используется около 800 миллионов смартфонов Apple — примерно одно устройство на каждые 10 человек на планете.

Number of Apple devices being used worldwide: 2023: 2 billion

2022: 1.8 billion

2021: 1.65 billion

2020: 1.5 billion

2019: 1.4 billion

2018: 1.3 billion

2017: 1.2 billion

2016: 1 billion

2015: 900 million

2014: 800 million

2013: 700 million

2013: 600 million

2012: 500 million — Jon Erlichman (@JonErlichman) February 2, 2023

Немалое количество активных устройств Apple можно разве что сравнить с более чем 3 миллиардами активных устройств Android — в то же время Google сообщала об этом достижении еще в мае 2022 года и на самом деле их гораздо больше, ведь официальная статистика не учитывает устройства, использующие другие прошивки Android без доступа к Google. Play Store. К числу таких, например, относятся устройства Amazon из Fire OS, а также смартфоны разных китайских производителей.

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Учитывая все трудности, нарушение цепочек снабжения и вызовы бизнеса, вызванные сначала пандемией, а сейчас войной и спадом мировой экономики, это незаурядное достижение. Кстати, Apple — единственная из «большой пятерки» IT-компаний FAANG (абревиатура Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) избежала массовых сокращений персонала, преимущественно потому, что воздерживалась от чрезмерного раздувания штата во время пандемии — за три года штат Apple увеличился примерно на 20%, в то время как остальные почти удвоили количество сотрудников. Кроме того, CEO Apple Тим Кук сам инициировал сокращение собственной зарплаты более чем на 40% — $49 млн вместо $84 млн (в 2022 году).