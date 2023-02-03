Apple отчиталась о наибольшем сокращении квартальной выручки с 2016 года и 2 млрд активных устройств в мире

В ночь на 3 февраля Apple отчиталась за последний квартал 2022 года (закончился 31 декабря 2022 года) и отметила очередное важное достижение — количество устройств с активной установленной базой Apple перевалило за 2 миллиарда. Это означает, что в активном использовании во всем мире находится более 2 млрд iPhone, iPad, Mac и других устройств. Но есть и плохая новость – спад квартального дохода. Выбрали главное из отчета.
Первое за три года падение квартального дохода Apple
По итогам рождественского квартала выручка Apple составила $117,2 млрд — на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это произошло впервые с 2019 года и это самый большой спад квартального дохода с 2016 года.
Гендиректор Apple Тим Кук назвал три фактора, которые повлияли на финансовые результаты компании: укрепление курса доллара, проблемы с производством в Китае (мы много писали об этом ранее ), которые повлияли на поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и общая макроэкономическая ситуация .
Большинство направлений бизнеса показали спад, за исключением мощного роста iPad и сервисов. Apple отдельно отмечает, что Сервисы установили новый рекорд по выручке — $20,7 млрд против $19,5 млрд год назад. Подробные данные о продажах Apple по основным категориям ниже:
Квартальные продажи по категориям:
- iPhone — $65,7 млрд (падение на 8,17%);
- Mac — $7,7 млрд (спад на 28,66%);
- iPad — $9,4 млрд (рост на 29,6%);
- Нательные устройства, устройства для дома и аксессуары (AirPods, Apple Watch, HomePod и другие) – $13,5 млрд (падение на 8,3%);
- Сервисы (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $20,7 млрд (рост на 6,4%).
Во всех регионах наблюдается спад выручки. Сильнее всего продажи Apple упали в Китае и Европе, что в целом вполне ожидаемо. В то же время, на домашнем рынке США также ощутимый спад. Подробные данные по выручке Apple по регионам – в таблице ниже.
Распределение выручки по регионам
|Регион
|Трехмесячный период, завершившийся 31 декабря 2022, млрд дол.
|Трехмесячный период, завершившийся 25 декабря 2021 г., млрд дол.
|Америка
|49,278
|51,496
|Европа
|27,681
|29,749
|Китай
|23,905
|25,783
|Япония
|6,755
|7,107
|Остальные Азии
|9,535
|9,810
|Всего
|117,154
|123,945
Тим Кук также рассказал, что Apple сокращает расходы и замедляет наем сотрудников. В то же время он подчеркнул, что сокращение штата станет крайней мерой, на которую компания может пойти в случае сильного ухудшения ситуации. Пока Apple считает, что ей удастся пройти через непростые времена без массовых увольнений.
Акции Apple на премаркете после публикации отчета несколько упали в цене, но, в общем, это привычная ситуация.
2 миллиарда активных устройств
Эта цифра — яркое свидетельство быстрого роста компании, которая пересекла отметку в 1 миллиард активных устройств в 2016 году и достигла 1,5 миллиарда в начале 2020 года. Последний раз Apple делилась статистикой по активным устройствам ровно год назад — тогда благодаря рекордным продажам парк устройств Apple превысил 1,8 млрд. долларов.
Можно также упомянуть, что в начале года iPhone исполнилось 16 лет , а в сентябре 2021 года линейка пересекла отметку в 2 млрд проданных экземпляров . На сегодняшний день в мире используется около 800 миллионов смартфонов Apple — примерно одно устройство на каждые 10 человек на планете.
Number of Apple devices being used worldwide:
2023: 2 billion
2022: 1.8 billion
2021: 1.65 billion
2020: 1.5 billion
2019: 1.4 billion
2018: 1.3 billion
2017: 1.2 billion
2016: 1 billion
2015: 900 million
2014: 800 million
2013: 700 million
2013: 600 million
2012: 500 million
— Jon Erlichman (@JonErlichman) February 2, 2023
Немалое количество активных устройств Apple можно разве что сравнить с более чем 3 миллиардами активных устройств Android — в то же время Google сообщала об этом достижении еще в мае 2022 года и на самом деле их гораздо больше, ведь официальная статистика не учитывает устройства, использующие другие прошивки Android без доступа к Google. Play Store. К числу таких, например, относятся устройства Amazon из Fire OS, а также смартфоны разных китайских производителей.
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Учитывая все трудности, нарушение цепочек снабжения и вызовы бизнеса, вызванные сначала пандемией, а сейчас войной и спадом мировой экономики, это незаурядное достижение. Кстати, Apple — единственная из «большой пятерки» IT-компаний FAANG (абревиатура Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) избежала массовых сокращений персонала, преимущественно потому, что воздерживалась от чрезмерного раздувания штата во время пандемии — за три года штат Apple увеличился примерно на 20%, в то время как остальные почти удвоили количество сотрудников. Кроме того, CEO Apple Тим Кук сам инициировал сокращение собственной зарплаты более чем на 40% — $49 млн вместо $84 млн (в 2022 году).