Apple отчиталась о наибольшем сокращении квартальной выручки с 2016 года и 2 млрд активных устройств в мире

В ночь на 3 февраля Apple отчиталась за последний квартал 2022 года (закончился 31 декабря 2022 года) и отметила очередное важное достижение — количество устройств с активной установленной базой Apple перевалило за 2 миллиарда. Это означает, что в активном использовании во всем мире находится более 2 млрд iPhone, iPad, Mac и других устройств. Но есть и плохая новость – спад квартального дохода. Выбрали главное из отчета.

По итогам рождественского квартала выручка Apple составила $117,2 млрд — на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это произошло впервые с 2019 года и это самый большой спад квартального дохода с 2016 года.

Гендиректор Apple Тим Кук назвал три фактора, которые повлияли на финансовые результаты компании: укрепление курса доллара, проблемы с производством в Китае (мы много писали об этом ранее ), которые повлияли на поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и общая макроэкономическая ситуация .

Большинство направлений бизнеса показали спад, за исключением мощного роста iPad и сервисов. Apple отдельно отмечает, что Сервисы установили новый рекорд по выручке — $20,7 млрд против $19,5 млрд год назад. Подробные данные о продажах Apple по основным категориям ниже:

Во всех регионах наблюдается спад выручки. Сильнее всего продажи Apple упали в Китае и Европе, что в целом вполне ожидаемо. В то же время, на домашнем рынке США также ощутимый спад. Подробные данные по выручке Apple по регионам – в таблице ниже.

Эта цифра — яркое свидетельство быстрого роста компании, которая пересекла отметку в 1 миллиард активных устройств в 2016 году и достигла 1,5 миллиарда в начале 2020 года. Последний раз Apple делилась статистикой по активным устройствам ровно год назад — тогда благодаря рекордным продажам парк устройств Apple превысил 1,8 млрд. долларов.

Можно также упомянуть, что в начале года iPhone исполнилось 16 лет , а в сентябре 2021 года линейка пересекла отметку в 2 млрд проданных экземпляров . На сегодняшний день в мире используется около 800 миллионов смартфонов Apple — примерно одно устройство на каждые 10 человек на планете.

Number of Apple devices being used worldwide:

2023: 2 billion

2022: 1.8 billion

2021: 1.65 billion

2020: 1.5 billion

2019: 1.4 billion

2018: 1.3 billion

2017: 1.2 billion

2016: 1 billion

2015: 900 million

2014: 800 million

2013: 700 million

2013: 600 million

2012: 500 million

— Jon Erlichman (@JonErlichman) February 2, 2023